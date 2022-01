Un voile de verre qui enchâsse l’hôtel particulier de Villeroy. Il y a tout juste un an, la région Auvergne-Rhône-Alpes dévoile les premières images du projet de Rudy Ricciotti pour le musée des tissus. La collectivité de Laurent Wauquiez a confié à l’architecte-star, auteur à Marseille du Mucem (musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), la renaissance de ce lieu emblématique de la Presqu’île de Lyon, au cœur du quartier d’Ainay. Un projet chiffré à environ 50 millions d’euros.

La modernisation envisagée des deux hôtels particuliers du XVIIIe siècle qui composent le musée suscite alors des réactions contrastées. Inattendue et audacieuse, la proposition doit composer avec les exigences d’un secteur classé à l’Unesco, mais aussi avec la méfiance des riverains et des défenseurs du patrimoine. Deux semaines après la diffusion des perspectives de l’architecte, ceux-ci lançaient une première pétition. Depuis, comme l’a découvert Mediacités [lire plus bas], ce sont aux exigences des écologistes de la ville de Lyon que se heurte le grand œuvre de la Région.

Sondage Ifop éloquent

Détail qui n’en est pas un : sur les premières illustrations de synthèse de janvier 2021, les fenêtres du 31, rue Auguste Comte, immeuble mitoyen de la parcelle du musée, sont représentées telles qu’elles existent. Dix mois plus tard, en novembre dernier, sur l’invitation à une réunion publique organisée par la Région et la mairie du 2e arrondissement, elles ont disparu pour laisser place à un mur lisse et blanc. Or, la raison de l’utilisation de cette image de pré-concours, aux modélisations plus sommaires, est peut-être à chercher derrière ces fenêtres…

Les riverains du musée qui vivent dans cet immeuble craignent de perdre en qualité de vie et de voir la valeur de leur bien immobilier affectée par le futur bâtiment à quelques mètres seulement de leurs vitres - dans le secteur, le prix moyen du mètre carré dépasse les 6 000 euros. « En tout, 35 à 40 familles sont concernées. Les appartements vont perdre jusqu’à 30 % de leur valeur. Au rez-de-chaussée, deux étudiantes n’auront même plus de lumière ! », s’alarme Isabelle Belval, qui a emménagé au 31, rue Auguste Comte, en juillet dernier.

À la Région, les voisins reprochent autant le fond du projet que la méthode. « Aucune information publique », « pas de concertation », « une communication malhonnête ». Comme tout le monde, ils ont découvert dans la presse l’ampleur de l’extension du musée. Une annonce surprise difficile à digérer qui les a conduits à se réunir au sein d’une association de préservation du quartier.

Pour appuyer leurs griefs, ils commandent en mai 2021 un sondage d’opinion à l’Ifop. Les résultats sont éloquents : sur 500 Lyonnais consultés, seuls 12 % connaissaient cette proposition d’extension, 86 % considèrent que le projet aurait dû être mené en concertation avec les habitants et seuls 17 % auraient choisi l’option de la Région de rehausser le bâti. La préférence d’une large majorité des sondés (77 %) aurait été à une délocalisation d’une partie des activités ou à la création de nouvelles surfaces souterraines.

« On a hérité d’un projet mal emmanché »

C’est dans la presse également que la mairie de Lyon découvre l’existence du concours architectural. « On a hérité d’un projet mal emmanché. Nos prédécesseurs avaient demandé que la Ville soit associée à l’élaboration du cahier des charges et du concours, mais elle ne l’a pas été », regrette Raphaël Michaud, adjoint à l’urbanisme de l’écologiste Grégory Doucet. De fait, entre Gérard Collomb et la région de Laurent Wauquiez, le précédent mandat municipal s’est terminé dans un « dialogue difficile », se souvient une ex-collaboratrice de l’ancien baron. Face au risque de disparition du musée des tissus, devenu un poids trop lourd dans les finances de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), son propriétaire, les deux élus avaient eu des réactions opposées [relire sur Mediacités Musée des tissus de Lyon : les millions de la Région et beaucoup de flou].

Échaudé par le coûteux musée des Confluences, récupéré par la Métropole de Lyon à sa création, Gérard Collomb avait délaissé ce dossier. Il mobilisait pourtant les Lyonnais : une pétition contre la fermeture de ce temple de la soie et autres tissus avait récolté plus de 130 000 signatures. Las ! Après avoir pensé que le problème se « résoudrait tout seul », l’édile puis ses représentants de l’époque (Georges Képénékian et David Kimelfeld) avaient imaginé une exposition itinérante des collections, entre le musée des Confluences et le musée Lugdunum. En dernier recours, « le couteau sous la gorge », l’intéri-maire Georges Képénékian avait proposé de vendre l’hôtel de Villeroy pour financer la rénovation du musée relogé dans le second bâtiment, l’hôtel de Lacroix-Laval.

À l’inverse, le président d’Auvergne-Rhône-Alpes avait sorti promesses et carnet de chèques - d’abord 10 millions d’euros, puis 24 millions d’euros - pour mieux s’ériger en « sauveur » du musée des tissus. Non sans arrière-pensées : en se piquant de politique lyonno-lyonnaise, Laurent Wauquiez venait titiller sur ses terres celui qui était alors ministre de l’Intérieur et numéro 2 du gouvernement d’Emmanuel Macron. Le feuilleton s’est dénoué en octobre 2017 avec le rachat par la Région des deux hôtels particuliers à la CCI pour un euro symbolique.

Nouvelles règles du jeu

Depuis, la collectivité fait cavalier seul. Elle a confié la programmation à l’équipe scientifique du musée et a donc orchestré le concours architectural sans solliciter ni la Métropole, ni la Ville. « La façon de construire le musée est solitaire, déplore Pascale Bonniel Chalier, conseillère régionale d’opposition EELV. Il n’est pas inséré dans le réseau local des équipements et associations culturelles. » « Nous partageons un intérêt commun et la programmation est intéressante, estime de son côté Raphaël Michaud. Maintenant, regardons sur le volet urbain comment rendre le projet possible. »

Car c’est sur ce terrain, qu’entre la Région et les écologistes lyonnais, les choses se corsent. Depuis l’élection de Grégory Doucet, les règles du jeu ont changé en matière de construction. En juin dernier, son équipe a profondément remanié la charte urbaine et architecturale de la ville. Alors qu’il tenait en une page dans sa précédente version, signé en 2006, le document détaille désormais cinq objectifs et dix priorités, que chaque futur maître d’ouvrage doit respecter. Parmi les prérequis figurent la prise en compte de l’impact environnemental des constructions et une plus grande transparence des processus qui mènent jusqu’au permis de construire. Il est notamment prévu une période de concertation pour les « projets jugés majeurs ».

« On est vraiment en train de se gratter la tête »

Autre innovation de la mairie verte : des ateliers préalables au permis de construire doivent réunir autour de la table les porteurs de projet avec tous les services concernés, de l’architecte des bâtiments de France aux architectes-conseils de la ville. C’est dans le contexte d'un de ces ateliers que l’adjoint à l’urbanisme a confronté le projet de Rudy Ricciotti aux objectifs de la nouvelle charte, le 7 juillet dernier. « La première réunion, qui devait poser le cadre dans laquelle la rénovation peut se faire, a été assez désagréable, car la Région est arrivée avec un projet qui ne respectait ni la charte ni le PLU [le Plan local de l’urbanisme] et qui n'était pas acceptable d’un point de vue social et urbain », se souvient l’élu.

Qu’est-ce qui coince ? D’abord, la volumétrie du projet, beaucoup trop dense pour cette parcelle selon les exigences de la charte. Le musée envisagé comporterait 1 000 mètres carrés de trop sur les 6 700 programmés. Déménager ses réserves sur un autre site pourrait régler le problème, mais cette décision serait contradictoire avec les plans de la Région, qui souhaite construire un pôle de référence dans un lieu unique. Bref, pas question de renoncer à l’ambition d’abriter toutes les ressources sous le même toit. À moins que… « On est vraiment en train de se gratter la tête pour voir si c’est envisageable ou pas, confie à Mediacités Sophie Rotkopf, la vice-présidente de la région chargée de la culture. Mais effectivement, cela remettrait en cause tout ou partie de ce qui était prévu. »

Ensuite, l’exigence d’une construction sobre en consommation énergétique et qui utilise des matériaux bas carbone. La ville de Lyon a prévenu qu’elle se montrerait vigilante. L’architecte se veut confiant : « J’évite au maximum de travailler avec des matériaux importés et, si c’est possible, je les sélectionne en fonction de leur proximité géographique, répond à Mediacités Rudy Ricciotti. On utilise par ailleurs des bétons quasiment décarbonés, qui nécessitent très peu de combustion. »

Reste le plus ardu, tant les deux collectivités en ont une conception différente : l’objectif de concertation. « Aujourd’hui nous sommes à l’écoute des riverains, en phase de dialogue », revendique Sophie Rotkopf. La vice-présidente de Laurent Wauquiez en veut pour preuve un questionnaire distribué au mois de décembre dans les boîtes aux lettres d’Ainay, dont les réponses sont actuellement traitées pas la Région. Mais les habitants n'ont pas été invités à répondre à des questions franchement déterminantes sur le dossier lui-même... Extraits : « Pensez-vous que le projet de renaissance du musée va renforcer l’attractivité du quartier ? » ; « Pensez-vous que le rayonnement touristique généré par le nouveau musée va renforcer l’activité commerciale du quartier ? »

Le jardin de Norbert Dentressangle

En amont, une réunion publique s’est tenue en ligne le 9 novembre dernier, à laquelle Mediacités a assisté. Elle marquait le début de la phase de consultation, entamée tardivement et sous la pression des habitants. D’un côté, les questions de riverains en colère, mais aussi celles de la holding familiale de Norbert Dentressangle, 58e fortune de France. L’ancien patron des « camions rouges », groupe revendu à l’américain XPO, a établi ses quartiers au numéro 30 de la rue Saint-Hélène, dans l’hôtel de Cuzieu, mitoyen du musée des tissus [voir la photo aérienne ci-dessous]. Le nouveau bâtiment prévu par Rudy Ricciotti entre les hôtels de Villeroy et de Lacroix-Laval porterait une ombre préjudiciable sur le jardin privé restauré par l’entrepreneur en 2020.

De l’autre côté, Sophie Rotkopf et le maire LR du 2e arrondissement Pierre Oliver, également conseiller régional. Sur le dossier, l’édile de la Presqu’île se retrouve en position inconfortable, entre ses électeurs d’Ainay remontés et son appartenance à la majorité de Laurent Wauquiez. « Si la région n’avait pas repris le musée, peut-être auriez-vous eu un projet de promotion immobilière avec une proportion de logements sociaux qui aurait eu un tout autre impact », défend-il, ce 9 novembre, pour tenter de calmer la grogne.

La ville de Lyon n’était pas présente à la réunion en ligne. Raphaël Michaud dit en avoir été informé par des participants… des semaines plus tard. Sophie Rotkopf assure avoir averti son homologue Nathalie Perrin-Gilbert. Contactée, l’adjointe à la culture de Grégory Doucet n’a pas répondu aux sollicitations Mediacités. Quoi qu’il en soit, « je considère que la prise en compte des riverains est devant nous, tout reste à faire, tranche l’adjoint à l’urbanisme, qui planche sur le dossier depuis le printemps 2021. Sur la transparence de la fabrique de la ville, on est hors des clous de la charte (...) On ne peut pas se permettre de tourner le dos aux habitants et n’avoir que des perdants dans le secteur », ajoute-t-il, en se référant au sondage Ifop.

Faut-il en conclure que le torchon brûle entre l’hôtel de ville et celui de la Région ? « C’est un projet sur lequel nous sommes en phase avec la mairie. N’allons pas créer de polémiques là où il n’y en a pas », veut déminer Sophie Rotkopf. Non sans tacler les verts au passage : « Sur le téléphérique Lyon-Francheville, je ne suis pas sûr qu’ils aient bien concerté… »

« C’est la première fois que j’assistais à des échanges aussi musclés avec notre architecte »

Du côté de la ville, le troisième acteur de ce projet inquiète également. « L’agence Ricciotti est peu encline au dialogue et à la co-construction, confie l’adjoint à l’urbanisme. En un an et demi de réunion, c’est la première fois que j’assistais à des échanges aussi musclés avec notre architecte-conseil. » Depuis ses bureaux de Bandol, Rudy Ricciotti, rompu à l’exercice des chantiers d’envergures depuis trente ans, livre une tout autre appréciation de la situation : « Je trouve la Ville plutôt attentive, on a de bons rapports. Ils ont des questions, on leur répond. »

L’architecte n’a d’ailleurs pas attendu la concertation pour amender son projet. « On a anticipé et on a pris des dispositions pour ménager la vue des immeubles mitoyens en reculant le mur de 1,90 mètre à 4 mètres. Sur le nouveau bâtiment entre les deux hôtels particuliers, on a enlevé un étage », énumère-t-il avant de poser une limite : « Si on va plus loin que cela, le projet ne se fera pas. »

En face, la mairie de Lyon lâche aussi du lest : elle a programmé pour ce mois de janvier une modification du PLU qui permettra la construction de l’extension, préalable indispensable au dépôt du permis de construire. « Mais ce n’est pas un blanc-seing, prévient Raphaël Michaud, il faut du dialogue. La prochaine étape, c’est une consultation publique qui soit ouverte à tous. » Le calendrier s’annonce serré… Pour tenir l’échéance fixée par la Région d’une réouverture des lieux en 2026 (avant la fin du mandat régional), Sophie Rotkopf espère un dépôt de permis en mars prochain.