Vroum, vroum… En Auvergne-Rhône-Alpes, ça roule pour les sportifs ! Des rameurs d’aviron aux rugbymen en passant par les joueurs de pétanque, d’échecs ou les pratiquants du twirling bâton , le conseil régional a offert 690 minibus aux clubs de sport du territoire depuis septembre 2020, d’après le décompte de Mediacités. Blancs et bleus - les couleurs de la région -, ces véhicules de neuf places affichent bien entendu, sur le capot et les portières, le logo cher au président de la collectivité, Laurent Wauquiez.

A raison de 30 000 euros le minibus, la Région a déjà investi 20,7 millions d’euros dans ces achats et, en décembre dernier, elle a provisionné 7,8 millions d'euros pour poursuivre le dispositif en 2022 (une enveloppe qui pourra être abondée en fonction du nombre de demandes). Les clubs bénéficiaires, on s’en doute, sont ravis [lire plus bas], mais cette générosité pose question. Ou plutôt le calendrier de cette générosité.

6,8 millions d’euros à deux semaines des élections

Mediacités s’est plongé dans les délibérations des commissions permanentes lors desquelles sont attribués les minibus. Notre recensement nous a permis d’établir l’infographie ci-dessous. Que découvre-t-on ? Après la mise en place de l’opération minibus en juillet 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes en distribue quelques dizaines par commission : 50 en septembre 2020, puis 24 le mois d'après et encore 56 en décembre de la même année.

En 2021, en revanche, les compteurs s’affolent : 160 en février, 113 en mars. Au fil des commissions, la majorité rallonge l’enveloppe annuelle prévue initialement pour l’acquisition des minibus. Le 4 juin 2021, elle explose tous les records en attribuant 226 minibus pour un montant total de 6,78 millions d’euros. Le tout à… deux semaines du premier tour des élections régionales, lors desquelles Laurent Wauquiez a brigué, avec succès, un deuxième mandat. Surprise (ou pas), depuis le scrutin, la Région n’a offert que 24 nouveaux minibus…

« La ficelle est grosse, mais Laurent Wauquiez nous y a habitués »

« Cette accélération manifeste pendant la campagne était parfaitement électoraliste, blâme le conseiller régional d’opposition (PS) Jean-François Debat. La ficelle est grosse, mais Laurent Wauquiez nous y a habitués. » « C’est légitime d’aider les clubs de sport, d’autant plus qu’ils sont nombreux à avoir perdu des licenciés pendant la crise du Covid, mais on aurait pu imaginer des critères d’attribution : soutien au développement du sport féminin, éco-responsabilité des tournois, etc. Là, on distribue des bus à la tête des associations, sans conditions ou presque. C’est le principe même du clientélisme », dénonce son collègue Axel Marin (EELV), co-président du groupe des élus écologistes.

De fait, le cadre du dispositif est plutôt large : peuvent bénéficier d’un ou de deux minibus (à partir d’octobre 2020) les clubs constitués en association et affiliés à une fédération, dont le siège se trouve en Auvergne-Rhône-Alpes et qui comptent des jeunes licenciés ou mènent des actions en faveur de ce public.

Remises des clefs immortalisées

Électoralisme ? Clientélisme ? Que nenni, répond à Mediacités le cabinet de Laurent Wauquiez. S’il a plu des minibus aux couleurs de la Région pendant le printemps 2021, c’était lié aux actions entreprises pour relancer l’activité sociale dans les zones rurales, « pousser les gens à ressortir » après la troisième vague de l’épidémie. « Il y a aussi eu l’effet de nouveauté », souligne-t-on. Reste toutefois que plus de 95 % du budget 2021 consacré aux minibus a été attribué avant les élections, sur les six premiers mois de l’année.

Reste aussi que les véhicules constituent de formidables supports de communication pour l’équipe de Laurent Wauquiez. La formule est rodée : la presse locale est en général invitée à immortaliser la remise des clefs par un conseiller régional de la majorité aux représentants du club de sport bénéficiaire d’un minibus. Ici, c’est l’élu du Puy-de-Dôme Frédéric Bonnichon qui pose avec les footballeurs et les archers de Riom. Là, c’est la conseillère régionale Marie-Hélène Thoraval qui s’affiche aux côtés du club de tennis de Romans-sur-Isère. Voir encore, dans ce tweet ci-dessous, l'actuelle première vice-présidente Stéphanie Pernod avec les footballeurs de Saint-Maurice-de-Beynost, dans l'Ain.

✨ Merci à la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’attribution de ce minibus qu’@ain_sud honorera avec l’ensemble de ses licenciés. Spécial Thanks @laurentwauquiez @PernodBeaudon @alnanchi @xavierdeloche et les élus de la CCMP ✨ pic.twitter.com/kcJNQ3flap — ᴀɪɴ sᴜᴅ (@ain_sud) January 8, 2021

Pendant la campagne électorale, l’opération a aussi porté ses fruits par la voix des clubs directement. En mai 2021, sur son site internet, le FCO Insersport de Firminy remercie « très chaleureusement » le « conseil général [sic] Auvergne Rhône Alpes » pour les deux minibus qu’il a reçus. Quand, une semaine avant le premier tour, les boxeurs du club Né pour combattre (NPC) de Saint-Chamond publient une vidéo pour « remercier la région ainsi que le président Laurent Wauquiez de nous avoir attribué ce magnifique minibus ».

« Avant, on louait un bus pour nos déplacements, cela coûtait une fortune au club »

« On a été un des premiers clubs à en recevoir un, on ne s’y attendait pas, raconte Sylvain Thomas, président de NPC, 200 licenciés. Avant, on louait un bus pour nos déplacements, cela coûtait une fortune au club. » Même son de cloche au Lyon Croix-Rousse Football, qui a récupéré un véhicule de la Région à la fin du mois de novembre dernier : « On s’évite des frais de location et on fait moins appel aux parents quand on emmène nos jeunes jouer près de Lyon. » Le club avait déposé une demande de minibus en février 2021 et a fait partie de la (grosse) fournée de juin 2021.

En raison des délais de livraison, de quatre à huit mois s’écoulent en moyenne entre l’attribution d’un minibus et son arrivée dans le club. « Mais on m’avait prévenu en mai [2021] pour me dire que c’était bon », raconte Claire Euvrard, présidente du club d’escalade Les Lézards vagabonds (335 licenciés) au Pouzin, en Ardèche, qui a récupéré les clefs du véhicule à la fin du mois de novembre également.

Certains sont néanmoins passés à travers les mailles. « Ah bon ? On a eu le minibus ? Super nouvelle, vous me l’apprenez ! », se réjouit au téléphone Franck Izoard, président d’un club de parapente de Voreppe, en Isère, retenu parmi les 225 bénéficiaires de la commission de juin 2021. Laurent Wauquiez a peut-être perdu une occasion de grappiller quelques voix parmi les amateurs de vol libre…