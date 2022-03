Souvenez-vous, c’était il y a un peu plus de huit mois. En juin 2021, avec plus de 55 % des voix , Laurent Wauquiez conserve la région Auvergne-Rhône-Alpes au terme d’une triangulaire marquée par une abstention record (66,6 % des inscrits). Depuis, les candidats de ce scrutin ont déposé le bilan financier de leur campagne respective auprès de la bien nommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), condition pour obtenir le remboursement de tout ou partie de leurs dépenses électorales par l’État.

Cette autorité indépendante a passé en revue les factures des uns et des autres avant d’émettre une décision détaillée pour chacune des listes. Mediacités s’est procuré ces documents. Ils éclairent sous un nouvel angle la campagne électorale qui s’est déroulée, au printemps 2021, en Auvergne-Rhône-Alpes.

1/ Laurent Wauquiez, le plus dépensier

Pour ces régionales 2021, en Auvergne-Rhône-Alpes, chaque candidat avait l’autorisation légale de dépenser jusqu’à 2,8 millions d’euros. Un plafond qu’aucune des neuf listes engagées au premier tour n’a approché, ni de près ni de loin. Le remboursement maximal de l’État était lui fixé à 1,3 millions d’euros, soit moins de la moitié.

Le plus dépensier ? Laurent Wauquiez. Le vainqueur a déclaré 1,5 million d’euros de dépenses pour 1,65 millions de recettes. Autrement dit, celui qui se vante de diriger « la Région la mieux gérée de France » disposait encore d’argent disponible en fin de campagne. Il aurait donc pu dépenser plus. Malgré une campagne éclair - président sortant, il s’est déclaré après les autres, à moins de six semaines du premier tour -, le candidat Les Républicains a toutefois dépensé environ 200 000 euros de plus que lors des précédentes régionales en 2015 (1,3 millions d’euros).

Pour financer sa campagne, Laurent Wauquiez s’est surtout appuyé sur son micro-parti, la Droite sociale. À la fin de l’année 2020, avant que ne débute la campagne électorale, le mouvement disposait de 925 000 euros disponibles sur ses comptes. Un trésor de guerre constitué des dons accumulés depuis plusieurs années.

Sa principale rivale, la candidate écologiste Fabienne Grébert a, elle, dépensé 1,02 million d’euros. En troisième position - pour les dépenses -, le marcheur Bruno Bonnell n’a dépensé « que » 917 000 euros sur les 1,28 million qu’il avait récoltés. Il a fini en cinquième position dans les urnes, sous la barre des 10 %. Les dépenses de Najat Vallaud-Belkacem (PS) s’élèvent à 803 000 euros. Enfin, le candidat du Rassemblement national Andréa Kotarac a dépensé 585 000 euros. C’est deux fois moins que Christophe Boudot, chef de file du Front national en 2015. À l’époque, le candidat d’extrême-droite avait financé sa campagne grâce à un prêt de 600 000 euros, avec 6 % d’intérêts, auprès de Cotelec, le micro-parti de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui dissout.

2/ Les factures retoquées de Laurent Wauquiez et les autres

Plusieurs électeurs ou opposants ont adressé des signalements contre Laurent Wauquiez à la CNCCFP. En vain. À chaque fois, la commission a donné raison au candidat LR. Exemple au sujet de l’opération des lettres de soutien signées par la myriade de maires pro-Wauquiez. Le dispositif a été reproduit à l’identique d’un bout à l’autre d’Auvergne-Rhône-Alpes : dans la dernière ligne droite de la campagne, les premiers édiles ont fait distribuer à leurs administrés une missive construite partout de la même façon, moyennant quelques adaptations locales, pour dire tout le bien qu’ils pensaient de la gestion du président sortant.

« C’est du clientélisme : on arrose les communes avec l’argent de la région, et, en retour, on manipule les élections », déplore l'opposant d'un des (nombreux) maires qui ont pris la plume pour appeler leurs administrés à voter pour @laurentwauquiez https://t.co/nQJjHZry2t — Mediacités Lyon (@MediacitesLyon) June 18, 2021

L’initiative avait suscité l’ire des autres candidats. Mais à l’époque, Mediacités avait relevé que le procédé était vraisemblablement légal : malgré leur apparence de courrier officiel, ces lettres pouvaient être apparentées à des tracts. C’est ce que confirme la CNCCFP dans sa décision sur les comptes de Laurent Wauquiez. Les frais de conception, d’impression et de livraison dans les permanences LR de ces courriers ont bien été facturés et réglés par la campagne du candidat à hauteur de 39 766 euros. Ils ont ensuite été distribués bénévolement par des militants. Résultat, la commission n’a relevé aucune irrégularité.

Une autre accusation a fait pschitt : celle qui reprochait à la Région d’avoir multiplié les éditions de son magazine officiel avant la campagne. D’une part, la CNCCFP a estimé que ces publications étaient restées dans le registre de l’information institutionnelle. D’autre part, selon elle, la crise sanitaire pouvait justifier une augmentation de leur périodicité, quand bien même quatre des huit derniers numéros du mandat ont mis à la "Une" un cliché de Laurent Wauquiez (les numéros de février 2020, juin 2020, juillet 2020 et octobre 2020).

En revanche, la commission a rejeté deux grosses factures du candidat LR. La première, de 21 000 euros, concerne une application destinée à favoriser les procurations et développée par Hatis, une société qui appartient à Paul Hatte, conseiller LR de la ville de Paris. La CNCCFP a considéré que ce logiciel, s’il était susceptible d’encourager la participation au scrutin, ne visait « pas directement à promouvoir la personnalité ou la campagne » de Laurent Wauquiez. Conséquence, cette facture ne pouvait pas être remboursée par l’État.

Le président du conseil régional réélu s’est aussi fait refuser la prise en charge des 21 000 euros dépensés lors de la soirée du second tour. L’équipe et les partisans de Laurent Wauquiez s’étaient alors réunis au très select Selcius, un établissement de la Confluence. L’événement ayant lieu après le vote, il ne servait pas à recueillir des suffrages.

3/ Andréa Kotarac piégé par ses photos

On appelle cela une boulette… Pour se faire rembourser une dépense de collage d’affiches, le candidat du Rassemblement national Andréa Kotarac a envoyé de nombreuses photos à la CNCCFP. Problème : la plupart des clichés montraient des affichages en dehors des emplacements officiels. Or, l’article L51 du code électoral interdit l’affichage sauvage pour les candidats. Le gendarme des dépenses électorales a donc refusé la prise en charge de la moitié de la facture d’impression et d’affichage soit 11 680 euros.

Autre dépense rejetée pour le même motif : le « covering » de véhicule. Andréa Kotarac avait dépensé 9 660 euros pour recouvrir des camionnettes de portraits géants de lui-même et de Marine Le Pen. Mauvaise idée : la CNCCFP a retoqué les deux « Kotamobiles ». Comme dans d’autres régions, elle a considéré qu’un candidat ne pouvait pas transformer un véhicule en publicité ambulante.

Aujourd’hui, j’étais à #Corbas, avec des jeunes, à la rencontre des habitants et commerçants pour leur présenter notre programme d’une région qui protège. Superbe accueil ! 👍🏻#Kotarac2021 @Les_JAK pic.twitter.com/wl2NDAaorb — Andréa Kotarac (@AndreaKotarac) May 22, 2021

De son côté, la candidate écologiste Fabienne Grébert n’a pas validé certaines factures, mais de montants moindres : une partie des dépenses de son séminaire programmatique (4 178 euros) et l’achat de plusieurs pochoirs (168 euros).

4/ Cinq candidats dupés par le même prestataire

Subtilité du financement des campagnes, la pose des affiches sur les panneaux officiels, devant les bureaux de vote, n’est pas payée via les comptes des candidats mais directement remboursée par l’État. Le bénéficiaire est toujours le même prestataire : France Affichage Plus. Cette société rentabilise son activité en multipliant les candidats servis, de tous bords politiques. Pour les européennes 2019, elle avait ainsi réussi à dégager un million d’euros de bénéfices.

Rebelote pour les régionales 2021 ? Comme Mediacités l’a précédemment raconté dans les Hauts-de-France, en Occitanie et dans Les Pays de la Loire, nombre de listes se sont faite avoir par France Affichage Plus. On sait maintenant que les candidats d’Auvergne-Rhône-Alpes n’ont pas fait exception.

Explication : pour le prestataire, les régionales ne sont pas assez rentables car elles comptent moins de candidats qu’aux européennes. Même si le ministère de l’Intérieur prenait en charge sa prestation à hauteur de 50 000 à 70 000 euros par liste, France Affichage Plus a demandé à chacune de régler une facture supplémentaire. Laurent Wauquiez, Andréa Kotarac, Fabienne Grébert et Najat Vallaud-Belkacem ont chacun déboursé 49 206 euros de plus, tandis que Bruno Bonnell, uniquement présent au premier tour, a réglé 32 802 euros en sus du forfait de base.

Le ministère de l’Intérieur avait donné des assurances aux candidats sur la légalité de l’opération. Sauf que… la CNCCFP en a jugé autrement et a refusé que l’État prenne en charge ces dépenses additionnelles. Perdants de l’histoire ? Les cinq listes qui se sont retrouvées avec ces factures sur les bras sans remboursement public.

