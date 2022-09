Christian Latouche sera-t-il là ? Et si oui, prendra-t-il la parole devant ses troupes ? Ces jeudi 22 et vendredi 23 septembre, le groupe Fiducial réunira quelques 400 collaborateurs à la Sucrière, dans le quartier lyonnais de la Confluence. « Un séminaire destiné à accueillir les cadres qui nous ont rejoints depuis le début de la crise Covid », se contente de lâcher Éric Luc, directeur de la communication. Nous n’en saurons pas plus sur la participation ou non du fondateur et président du géant français de l’expertise-comptable. Pas sûr toutefois que ses nouvelles recrues le croisent pendant ces deux journées…

D’après les informations de Mediacités,