Coup de tonnerre dans le secteur médical lyonnais. Le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or est placé sous administration provisoire à partir de ce mardi 15 novembre et pour une durée de six mois. La décision prise par l’Agence régionale de santé (ARS) - rarissime pour une structure qui ne rencontre pas de problèmes financiers - suspend les attributions du conseil de surveillance, ainsi que celles du directeur et du directoire. Avec 350 lits et près de 800 personnels médicaux et paramédicaux, cet établissement de santé mentale couvre l’ouest et le nord du département du Rhône.

Dans un communiqué de presse diffusé la semaine dernière, l’ARS évoque « un nombre conséquent de signalements » qui témoignent de « relations conflictuelles au sein de la gouvernance, qui débordent sur le climat de travail interne et contribuent à nuire au fonctionnement du centre hospitalier ». Sans aucun doute, le courrier signé par