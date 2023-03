«Il me hurlait dessus, me disait que j’étais bonne à rien, juste à aller faire la pute. » Cela fait un an qu’Andréa a quitté le restaurant parisien d’application de l’école Vatel. Mais l’ancienne élève (2019-2022) reste abasourdie par ce qu’elle a vécu pendant les cours de pâtisserie dispensés par le chef Thierry A. : « C’était une torture, on avait seulement 19 ans. »

Pour Andrea, la « découverte » du monde de la restauration restera un souvenir douloureux. Elle n’est pas la seule. Ces derniers mois, Mediacités a recueilli des