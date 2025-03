Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Ce mardi : nos révélations sur les dépenses de la présidence de Frédéric Fleury, à la tête de l'université Lyon-1 de 2016 à 2024.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

Déplacements au Canada ou en Afrique du Sud, déjeuners dans une brasserie Bocuse mais aussi distribution de chocolats et de bouteilles de champagne ou encore location d’une loge VIP au Lou rugby… La semaine dernière, Mediacités a passé au crible les dépenses de la présidence de Frédéric Fleury, patron jusqu’à peu de l’université Lyon‑1 – la plus grande de l’agglomération avec 47 000 étudiants et 521 millions d’euros de budget. Ce jeudi 20 mars, c’est le virologue Bruno Lina qui lui succédera.

Retrouvez ci‐dessous l’enquête qui a inspiré Twister.

C’est un nouveau rendez‐vous que Mediacités Lyon propose à ses lectrices et lecteurs ! Chaque semaine, Twister posera son regard sur une enquête précédemment publiée dans nos pages. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre nouvelle – et talentueuse – dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram. Et n’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle rubrique en commentaires.