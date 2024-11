À Mediacités, c’est un exercice quasi imposé. Non pas que l’épluchage des notes de frais de nos élus comble une curiosité malsaine et sans intérêt démocratique. Bien au contraire. Ce contrôle des dépenses remboursées par l’argent public de nos représentants contribue à améliorer la transparence et l’efficacité de l’action publique. Il est même prévu par loi. Celle du 17 juillet 1978 a instauré un droit d’accès des citoyens aux documents administratifs.

Un droit dont nous avons usé en 2019 pour décortiquer les déplacements des élus municipaux de Nantes entre 2014 à 2018 qui nous a conduit à dévoiler des remboursements douteux des élus communistes pendant la fête de l’Humanité. Ou encore en 2023 avec une enquête sur les notes de frais de Johanna Rolland. Un droit d’accès aux documents administratifs qui est bafoué depuis trois ans par l’ex-président de la Région Auvergne‐Rhône‐Alpes, Laurent Wauquiez.

Pour continuer sur notre lancée, en mai dernier, nous avons donc sollicité les services du conseil régional des Pays de la Loire pour obtenir les notes de frais de déplacement, de restauration (avec, le cas échéant, les noms des personnes invitées), les frais de représentation, de mission et d’exécution des mandats spéciaux de Christelle Morançais (Horizons), la présidente, ainsi que de quatre vice‐présidents et du directeur de cabinet, pour les années 2021, 2022 et 2023.

En juillet, après avoir relancé notre demande en menaçant de faire appel à la Cada, la Région nous a envoyé 420 justificatifs de frais, excepté ceux du directeur de cabinet pour qui, nous dit‐on, « aucun remboursement pour les frais cités » n’a été enregistré par les services régionaux.