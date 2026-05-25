Le PS, la droite et le centre annoncent leurs candidats pour les sénatoriales en Haute‐Garonne

Thierry Suaud, maire de Portet-sur-Garonne, a été désigné chef de file des socialistes pour les sénatoriales prévues en septembre prochain. En face, la droite et le centre droit unissent leurs forces pour remporter quatre des cinq sièges en jeu. Sur leur liste : le maire de Balma et... celui de Toulouse.

Par 645 voix pour et 16 voix contre, les militants du parti socialiste de Haute‐Garonne ont validé, jeudi 22 mai, les candidats pour les prochaines sénatoriales prévues le 27 septembre 2026. Selon nos informations, 25 militants se sont abstenus, 10 ont voté blanc et un a voté nul au cours de ce scrutin.

Cette confirmation n’est pas vraiment une surprise, puisqu’une seule liste de candidats était en lice. Thierry Suaud, maire de Portet‐sur‐Garonne, est en première position. Le député Jacques Oberti – qui briguait la première place – occupe la troisième. L’ex vice‐présidente du conseil départemental, Sandrine Floureusses, arrive à la quatrième. Les deuxième et cinquième places sont réservées à une femme et à une homme issus des alliés du PS (PRG, PCF, etc.).

Les Écologistes seront‐ils de la partie comme lors des municipales à Toulouse ? Contactés, ceux‐ci n’ont pas donné suite à l’heure où nous publions cet article. L’attelage sera en tous cas sans LFI. Si rien n’est encore officiel, la conseillère municipale d’opposition Agathe Roby conduira une liste insoumise.

L’enjeu pour le PS est de conserver les deux sièges de sénateurs occupés à présent par Claude Raynal et Émilienne Poumirol, tous deux non‐candidats pour une réélection. Une gageure vu l’éparpillement de la gauche et la dynamique de la droite et du centre qui ont allié leurs forces dans la perspective des sénatoriales.

Élu depuis 2008, le sénateur Les Républicains Alain Chatillon ne rempile pas. Sa collègue Brigitte Micouleau (LR), si. Elle figurera en deuxième place derrière Pierre Médevielle (candidat Renaissance en 2020). Le maire de Balma, Vincent Terrail‐Novès, et l’ex‐maire de Rieumes Jennifer Courtois‐Périssé, tous deux Renaissance, occuperont la troisième et quatrième place.

Surprise, à la cinquième place, on trouve le maire de Toulouse Jean‐Luc Moudenc. Une simple candidature de soutien affirme l’ancien Les Républicains, qui assure ne pas vouloir être élu.

À voir. Si la liste de la droite et du centre améliore son poids et remporte quatre sièges, Jean‐Luc Moudenc ne serait qu’à une place du Palais du Luxembourg. Il suffirait alors d’une démission parmi ses collègues pour qu’il puisse troquer son écharpe de maire contre celle de sénateur. « Il bénéficierait alors de l’immunité parlementaire », observe un bon connaisseur du milieu politique toulousain. Utile pour un élu cerné par les affaires.