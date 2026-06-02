A qui appartiennent les bars et restaurants lyonnais ?

Dans la capitale de la gastronomie française, une poignée d’entrepreneurs se partagent une belle part du gâteau de la restauration. Mediacités a cartographié le business de ces multipropriétaires à l’appétit insatiable implantés dans le « triangle d’or » que forment les 1er, 2e et 5e arrondissements, entre Presqu’île et Vieux Lyon.

Tables gastronomiques ou terrasses touristiques où se désaltérer autour d'un panier de frites : quelques restaurateurs lyonnais sont adeptes de la multipropriété. Montage : NB/Mediacités.

Le soleil amorce doucement sa descente et la rue de la République commence à désemplir… Après cette journée passée à arpenter les rues de la Presqu’île, il est l’heure de se rafraîchir autour d’un verre et de manger un morceau. Aux abords de Bellecour, les terrasses de la place Antonin Poncet et les enseignes de la rue des Marronniers tendent les bras aux chalands. Une bière et un burger‐frites sur les petites tables du République ? Ou peut‐être une pizza au Tony’s, un peu plus loin ? Et pourquoi pas un Spritz arrosé de soleil sur la terrasse cossue du Café français ?

Quoiqu’il vous en coûte, votre choix fera les affaires d’Aurélien Liveneau, de Mickaël Castaldo ou de Bruno Callus et son associé Baptiste Lauby. Si vous ne travaillez pas dans le secteur, ces noms ne vous disent probablement rien. Mais ces quatre restaurateurs figurent parmi les mieux lotis de Lyon et gèrent plusieurs établissements emblématiques de la Presqu’île (et d’autres quartiers), comme le met en lumière le recensement inédit concocté par Mediacités.

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Publié le

Temps de lecture : 14 minutes

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Par Hugo Bachelet et Romain Zanol

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