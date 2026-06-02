A qui appartiennent les bars et restaurants lyonnais ?

Le soleil amorce doucement sa descente et la rue de la République commence à désemplir… Après cette journée passée à arpenter les rues de la Presqu’île, il est l’heure de se rafraîchir autour d’un verre et de manger un morceau. Aux abords de Bellecour, les terrasses de la place Antonin Poncet et les enseignes de la rue des Marronniers tendent les bras aux chalands. Une bière et un burger‐frites sur les petites tables du République ? Ou peut‐être une pizza au Tony’s, un peu plus loin ? Et pourquoi pas un Spritz arrosé de soleil sur la terrasse cossue du Café français ?

Quoiqu’il vous en coûte, votre choix fera les affaires d’Aurélien Liveneau, de Mickaël Castaldo ou de Bruno Callus et son associé Baptiste Lauby. Si vous ne travaillez pas dans le secteur, ces noms ne vous disent probablement rien. Mais ces quatre restaurateurs figurent parmi les mieux lotis de Lyon et gèrent plusieurs établissements emblématiques de la Presqu’île (et d’autres quartiers), comme le met en lumière le recensement inédit concocté par Mediacités.