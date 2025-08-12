L’Entreprise des possibles : l’innovation philanthropique de Mérieux

Le sommeil des milliardaires n’a pas de prix. « Moi, à titre personnel, ça m’apporte de vivre en me couchant relativement tranquille et en ayant des choses à faire me levant », confiait Alain Mérieux à son sujet, lors d’un entretien accordé à Lyon décideurs en janvier 2021. Dernier grand œuvre du fondateur de bioMérieux, lancée il y a maintenant six ans et demi, L’Entreprise des possibles revendique d’avoir aidé plus de 25 000 personnes sans domicile et redistribué 8,5 millions d’euros à une cinquantaine d’associations. A l’échelle de la métropole de Lyon et du département du Rhône, elle peut aussi se prévaloir d’avoir redéfini – voire défini tout court – le rapport du monde de l’entreprise à la question du sans‐abrisme.

Retour le 31 janvier 2019. A sa Une, Le Progrès titre « Pauvreté : l’appel d’Alain Mérieux », avec une photo du grand patron lyonnais. Dans les pages du quotidien, celui‐ci « sonne le clairon », selon son expression. « Les sans‐abris sont de plus en plus nombreux et sont de plus en plus jeunes. Moi, ça me trouble ! », s’indigne-t-il. Et de