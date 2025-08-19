Chez Mérieux, le long passage de témoin à Alexandre

[Série 5/5 - Mérieux, l’empire lyonnais] Dernier fils d’Alain, Alexandre Mérieux a pris les rênes de bioMérieux en 2017. Mais, à 51 ans, il doit toujours composer un binôme avec son père, resté président de l’Institut Mérieux.

Photo d'Alain et Alexandre Mérieux, au musée de Marcy-l'Etoile. Photo : M.Périsse/Mediacités.

Sur la photo, exposée dans le musée de l’entreprise à Marcy‑l’Etoile, les deux prennent la pose dans une mise en scène on ne peut plus classique… Mais les rôles semblent inversés : c’est le plus jeune qui est assis et le patriarche qui se tient debout au second plan. A moins que le cliché ne fasse passer le message que l’un – Alain – a cédé le fauteuil à l’autre – Alexandre ?

Depuis 2017, Mérieux fils, 51 ans aujourd’hui, tient le gouvernail de bioMérieux, le navire amiral du groupe lyonnais, leader mondial du diagnostic in vitro au 3,9 milliards d’euros de chiffre d’affaire. Une succession en douceur et organisée de longue date : en 2011, Alain Mérieux avait transmis le bâton de PDG à Jean‐Luc Bélingard, venu du laboratoire pharmaceutique Ipsen, avant que celui‐ci ne le remette à Alexandre, six ans plus tard. Le temps que le dernier représentant de la quatrième génération

Par Nicolas Barriquand