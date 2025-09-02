L’empire Mérieux : presqu’aussi fort que la région Auvergne‐Rhône‐Alpes ?

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une ou des publications de Mediacités. Cette fois-ci, c'est notre série estivale sur l'empire Mérieux qui l'a inspirée.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

« Mérieux, l’empire lyonnais » : tout au fil de l’été, vous avez pu découvrir sur Mediacités notre grande série estivale sur un nom indissociable de Lyon et de sa région. Mais s’il évoque l’une des plus puissantes familles industrielles de France, au sujet de laquelle le grand public se souvient surtout de la série de drames qui l’ont frappée, que connaît‐on vraiment des Mérieux ? Des manœuvres capitalistiques pour préparer la nouvelle succession à la facette très politique du patriarche Alain Mérieux, en passant par L’Entreprise des possibles – cette initiative lancée pour mettre fin au sans‐abrisme – ou à son imbrication avec le monde de la recherche, nous vous avons raconté, en cinq épisodes, les coulisses du plus important et discret groupe de la région lyonnaise.

Retrouvez ci‐dessous les articles de notre série qui a inspiré Twister. Pour nos lectrices et lecteurs adeptes de déconnexion estivale, c’est donc le moment de la séance de rattrapage !

Chaque semaine, Twister pose son regard sur une ou des enquêtes précédemment publiées dans les pages de Mediacités Lyon. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.

Votre soutien a de l’impact ! Chez Mediacités, nous nous engageons à vous offrir des informations exclusives et indépendantes chaque semaine. Pour permettre à nos journalistes de poursuivre leurs enquêtes approfondies, nous avons besoin du soutien de nos lectrices et nos lecteurs. Devenez acteur de la révélation d’informations d’intérêt public en faisant un don (défiscalisable à 66 %). Votre soutien nous permet de maintenir un journalisme de qualité et de faire vivre le débat public en toute indépendance.