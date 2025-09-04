Quand François* (prénom modifié) se connecte à Iprof, la plateforme numérique professionnelle dédiée aux enseignants, il voit s’afficher ce message, dans la rubrique « perso » : « Vous n’avez pas d’enfant. » Pourtant, ce professeur des écoles à Lyon, dans le 8e arrondissement, est le papa d’un enfant de bientôt deux ans.

En 2023, avec son mari, le quadragénaire a eu recours à une GPA (gestation pour autrui) au Canada. Si les deux pères ont été inscrits d’office sur l’acte de naissance canadien, ils ont rapidement effectué les démarches auprès de l’État français pour qu’il en soit de même en France. Avec succès : sur l’acte de naissance français de l’enfant, que Mediacités a pu consulter, figurent bien les deux époux comme pères de l’enfant. Mais, aux yeux de l’Éducation nationale et du rectorat de Lyon, François n’a pas d’enfant.

Au‐delà de la violence symbolique que cette non‐reconnaissance de paternité représente pour François, les conséquences sont aussi très concrètes. Au moment de partir au Canada pour la naissance de son enfant, François fait une demande de congés d’adoption, d’une durée légale de seize semaines dans la fonction publique. La demande est acceptée : « La gestionnaire chargée de mon dossier a été ravie de nous appeler pour nous expliquer que, si on envoie l’acte de naissance, c’est bon pour mon congé. Et elle raccroche en disant : ‘On se revoit en mars !’ », explique François à Mediacités. Le rectorat trouve même un remplaçant pour officier dans l’école pendant l’absence du néo‐papa.

Privé de cong …