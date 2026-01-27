Enseignement privé : « Délivre‐nous de ces inspections… »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : nos révélations sur les rapports d'inspection menés en 2025 dans les établissements d'enseignement privé, dans le sillage de l'affaire Bétharram.

Une cérémonie de bénédiction de cartables à la rentrée, un règlement intérieur qui proscrit les cheveux longs pour les garçons, la présence requise de tous les élèves pour une messe… La semaine dernière, Mediacités a révélé le contenu d’une quarantaine de rapports d’inspection, menés l’an dernier par les services de l’Education nationale, dans des établissements de l’enseignement privé.

Dans le sillage de l’affaire Bétharram, l’ex‐ministre de l’Education Elisabeth Borne avait promis 1000 inspections dans les 7500 écoles, collèges et lycées sous contrat, qui tirent 75 % de leurs revenus de dotations de l’Etat et des collectivités locales. Comme le gouvernement n’a organisé (ni prévu) aucune restitution sur le sujet, notre rédaction a donc cherché à en savoir plus.

Patiemment, rectorat par rectorat, nous avons donc réuni les listes des établissements privés – en écrasante majorité catholiques – inspectés en 2025 ainsi que, pour certains d’entre eux, les rapports les concernant. Ces documents révèlent des dérives, comme celles déjà mentionnées. Ils documentent aussi des manquements systémiques, comme le non‐respect des volumes horaires d’enseignement exigés par l’Education nationale ou celui du caractère facultatif de l’instruction religieuse, aggravés par un total laisser‐faire de la part de l’Etat pendant des années, jusqu’à la déflagration de l’affaire Bétharram.

En défense, le secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC), sollicité par Mediacités, considère que ces contrôles auraient été menés par des « inspecteurs cowboy insuffisamment acculturés aux spécificités de l’enseignement catholique »…

