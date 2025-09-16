Jean‐Michel Aulas : nouveau candidat, vieux politique

De quand date l’hypothèse d’une candidature de Jean‐Michel Aulas à la mairie de Lyon ? De février dernier, à l’occasion d’une petite phrase lâchée au Figaro (« J’y réfléchis bien sûr ») ? En réalité, de mémoire de politicien local, l’idée ressurgit à intervalles réguliers depuis… un quart de siècle et l’élection municipale de 2001. Alors que l’ex‐patron de l’Olympique lyonnais devrait confirmer qu’il briguera l’hôtel de ville le 26 septembre prochain, au terme d’un suspens complètement émoussé, Mediacités décortique la face politique de celui qui tentera de succéder à l’écologiste Grégory Doucet.

Retour en 2001 donc. Cette année‐là,