Jean‐Michel Aulas : nouveau candidat, vieux politique

En quelques mois d'une campagne de communication rondement menée, Jean-Michel Aulas a imposé sans effort l’idée de son entrée en politique pour les municipales de 2026 à Lyon. Et pour cause : il en fait déjà depuis près de quarante ans.

Nicolas Sarkozy et Jean-Michel Aulas, ici en avril 2023. En juin dernier, l'ancien président de la République a apporté son soutien à la candidature de l'homme d'affaires à la mairie de Lyon. Photo : Sipa.

De quand date l’hypothèse d’une candidature de Jean‐Michel Aulas à la mairie de Lyon ? De février dernier, à l’occasion d’une petite phrase lâchée au Figaro (« J’y réfléchis bien sûr ») ? En réalité, de mémoire de politicien local, l’idée ressurgit à intervalles réguliers depuis… un quart de siècle et l’élection municipale de 2001. Alors que l’ex‐patron de l’Olympique lyonnais devrait confirmer qu’il briguera l’hôtel de ville le 26 septembre prochain, au terme d’un suspens complètement émoussé, Mediacités décortique la face politique de celui qui tentera de succéder à l’écologiste Grégory Doucet. 

Retour en 2001 donc. Cette année‐là,

Publié le

Temps de lecture : 11 minutes

Par Mathieu Périsse