Dispositif des grands jours. Depuis ce lundi 22 septembre, le tribunal correctionnel de Lyon a mis en place un protocole spécialement dédié aux affaires hors du commun. Réservation de la plus vaste salle du nouveau palais de justice, délimitation des files d’attente à son entrée… Il faut dire que les médias locaux et nationaux ont multiplié les accréditations pour suivre tout au long de la semaine le procès du maire de Saint‐Etienne Gaël Perdriau et de trois de ses anciens proches dans l’affaire dite « de la sextape » de son ex‐premier adjoint Gilles Artigues.

A dispositif exceptionnel, effervescence des grands jours ? En contrebas de l’entrée du tribunal judiciaire, la salle