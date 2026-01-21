Le maire de Lyon et le président de la Métropole poursuivent le magazine pour diffamation, après avoir été mis en cause dans un accident mortel de trottinette. L’audience s’est tenue ce mardi 20 janvier.

Tout au long du mandat, Lyon People a instruit le procès des « travaux tous azimuts » dans la ville, mais c’est bien le magazine, qui, ce mardi 20 janvier, s’est retrouvé à la barre du tribunal correctionnel de Lyon. Le mensuel, spécialisé dans les chroniques mondaines, les photos du gratin local et, depuis 2020, l’écolo-bashing, est poursuivi en diffamation par le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de la Métropole Bruno Bernard. Les deux écologistes reprochent au média d’avoir été personnellement mis en cause dans un accident mortel de trottinette.

Le 16 février 2025, le journal avait publié un premier article sur son site Internet intitulé « Accident mortel à Lyon : Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience ». Le rédacteur en chef Marc Engelhard, alias « Marco Polisson »,