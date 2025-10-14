Municipales 2026 à Bron : le sortant LR Jérémie Bréaud en pole position

Si la commune n’avait pas basculé à droite en 2020, on pourrait parler de scores soviétiques… Dans son numéro de mai dernier, le magazine de Bron, baptisé « B(r)on jour (sic) », consacre sa Une et pas moins de trois pages à un sondage sur le « climat municipal ». Commandé par la Ville et réalisé par l’Ifop auprès de 502 administrés, l’enquête d’opinion donne très largement quitus à l’équipe conduite par Jérémie Bréaud : 81 % des sondés se déclarent très ou plutôt satisfaits du travail accompli au cours du mandat. On retrouve un pourcentage comparable lorsqu’il s’agit de porter un jugement sur le vibrionnant maire Les Républicains (LR) : « 23 % se disent très satisfaits » de leur élu et 58 % « plutôt satisfaits ».

De quoi conclure que l’élection municipale des 15 et 22 mars 2026 ne sera qu’une formalité pour Jérémie Bréaud ? En découvrant le fameux sondage, ses opposants se sont étranglés. « Une énième opération de communication à la gloire du premier magistrat », dénonce l’écologiste Anne‐Laure Badin. « Le journal n’a retenu que les éléments les plus positifs et on a dû attendre un mois et demi pour en connaître le coût pour la Ville :