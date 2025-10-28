Profs transgenres dans l’Education nationale : « J’étais “Monsieur” dans un collège et “Madame” dans un autre »

De la question du coming out auprès des élèves et des collègues à la gestion des agressions verbales par la hiérarchie, en passant par la galère des démarches administratives… Deux professeurs et un CPE transgenres de l’agglomération lyonnaise témoignent auprès de Mediacités de leurs expériences et de la frilosité de l'Education nationale à laquelle ils sont confrontés.

Le drapeau bleu, rose, blanc représente la fierté transgenre. Montage : NB/Mediacités.

Femme transgenre, Rachel, 33 ans, a enseigné l’éducation musicale dans plusieurs établissements de l’agglomération lyonnaise entre 2021 et 2024. Lors de sa première prise de poste, elle intervient dans deux collèges et se pose rapidement la question de faire son coming out auprès de ses collègues et des élèves. « J’avais entamé un traitement hormonal. Je me disais que, quand les beaux jours allaient arriver, j’allais quitter le gros pull et que les changements de mon corps allaient commencer à se voir », se souvient‐elle.

Rachel décide donc d’en parler à sa direction. « Comment ça se passe ? », demande‐t‐elle tout simplement à ses hiérarchies. Dans le premier collège, l’équipe déjà sensibilisée au sujet la soutient aussitôt. Mais le directeur du second établissement se

Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse

