Familya, l’association proche des anti‐IVG, soutenue par Pierre‐Edouard Stérin, la Région et… la métropole de Lyon

Née à Lyon à l’initiative de Thierry et Frédérique Veyron la Croix, Familya s’est donné pour mission de « prévenir les ruptures conjugales pour protéger les enfants ». Au terme d’une enquête en partie infiltrée, Mediacités révèle les pratiques très discutables de cette association en plein essor, qui joue la confusion avec le Planning familial, ainsi que ses liens avec les milieux catholiques les plus traditionalistes, alors qu’elle bénéficie de financements publics.

Affichages dans la « maison » Familya de Roanne, dans la Loire. Photo : A.Martella.

La bibliothèque d’un homme en dit souvent plus long que ses paroles. Cette maxime s’applique-t-elle aussi aux associations ? En face de l’église Sainte‐Blandine, dans le quartier de la Confluence, les locaux de Familya Lyon, première antenne de ce réseau chrétien actif depuis 2013 dans la « prévention des ruptures conjugales pour protéger les enfants et l’accompagnement des personnes blessées dans leur vie affective (séparation, solitude, conflits familiaux) », propose des consultations avec des médiateurs familiaux ou des conseillers conjugaux, ou encore des ateliers et groupes de parole.

Sur les étagères de cette « maison des familles » accessible à tous — quelle que soit sa religion ou son orientation sexuelle, insiste‐t‐on sur place —, on trouve un roman de Vladimir Volkoff, écrivain russe aux positions réactionnaires, ou encore un recueil de poèmes de Mgr Dominique Rey, évêque intégriste proche de l’extrême droite, écarté par le Vatican en janvier dernier. Le tout, sous les logos officiels de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, bien visibles dans le hall d’entrée du bâtiment.

Publié le

Temps de lecture : 13 minutes

Favorite

Par Annabelle Martella

