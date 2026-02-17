Instagram, Facebook, X, LinkedIn : l’autre campagne de Jean‐Michel Aulas, Grégory Doucet et compagnie

« Et au fait, quand une ville est mal gérée, on ne peut pas la revendre. » Le 28 janvier dernier, Grégory Doucet change de ton. Sur Instagram, le maire sortant candidat à un deuxième mandat poste une courte vidéo dans laquelle il additionne les coûts des diverses promesses de Jean‐Michel Aulas et interpelle directement son principal adversaire. Jusqu’alors, l’écologiste s’était gardé d’attaquer trop frontalement l’ex‐président de l’Olympique lyonnais.

Sa nouvelle stratégie lui permet d’engranger près de 8000 « likes » sur cette séquence, avant de récidiver. Dans une vidéo suivante, il pointe le refus de débattre du candidat de la droite (« Les plateaux télé, ça va cinq minutes, on le fait quand ce débat ? » ; 18 000 « likes »). Dans une troisième, toute récente, il brocarde le projet de méga‐tunnel sous Fourvière, la Saône et le Rhône.

C’est l’autre terrain où se jouent les élections municipales et métropolitaines des 15 et 22 mars prochains. En parallèle des distributions de tracts sur les marchés, des séances de porte‐à‐porte et des meetings, les candidats (ou les petites mains de leur campagne) prolongent la compétition électorale, voire l’affrontement [lire plus bas], sur les réseaux sociaux.