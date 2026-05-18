Grand Lyon : Véronique Sarselli mandate Ernst & Young pour un audit à près de 70 000 euros

D’après les informations de Mediacités, la nouvelle patronne de la Métropole a confié au géant des cabinets de conseil l’analyse de la situation financière de la collectivité. Une dépense remise en cause par l’opposition.

Véronique Sarselli, la présidente LR de la métropole de Lyon, le 12 mai 2026. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

C’était une promesse autant qu’un argument de campagne destiné à faire douter de la sincérité des comptes de la Métropole. Alors candidate « Grand Cœur lyonnais », le mouvement issu de l’alliance du parti Les Républicains avec Jean‐Michel Aulas, Véronique Sarselli s’était engagée à diligenter « un audit indépendant des finances de la collectivité » dès le début de son mandat. Le but ? « Identifier d’éventuels gaspillages, doublons, dettes cachées, surcoûts de projets », énumérait le programme électoral de celle qui a pris les commandes du Grand Lyon en mars dernier [retrouvez la page dédiée à cette promesse dans notre espace Radar].

Aussitôt élue, aussitôt fait… Mais en toute discrétion, puisque le

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Cet article concerne la promesse : 
« Un audit financier indépendant dès le début du mandat » 
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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Nicolas Barriquand

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