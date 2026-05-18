Grand Lyon : Véronique Sarselli mandate Ernst & Young pour un audit à près de 70 000 euros

C’était une promesse autant qu’un argument de campagne destiné à faire douter de la sincérité des comptes de la Métropole. Alors candidate « Grand Cœur lyonnais », le mouvement issu de l’alliance du parti Les Républicains avec Jean‐Michel Aulas, Véronique Sarselli s’était engagée à diligenter « un audit indépendant des finances de la collectivité » dès le début de son mandat. Le but ? « Identifier d’éventuels gaspillages, doublons, dettes cachées, surcoûts de projets », énumérait le programme électoral de celle qui a pris les commandes du Grand Lyon en mars dernier [retrouvez la page dédiée à cette promesse dans notre espace Radar].

Aussitôt élue, aussitôt fait… Mais en toute discrétion, puisque le