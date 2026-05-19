Grand Lyon : l’avenir très incertain de la chaufferie de la discorde

Le téléphérique qui devait relier Francheville ? A la trappe. Le tramway « express », en partie souterrain, entre la Confluence et Tassin‐la‐Demi‐Lune ? Enterré, et pas seulement en partie, par Véronique Sarselli, dès sa prise de fonction à la présidence de la métropole de Lyon. Et la « méga » chaufferie biomasse annoncée à Sainte‐Foy‐lès‐Lyon ? Au feu… C’est peu dire qu’entre 2020 et 2026, lors du mandat précédent, les ambitions de l’exécutif écologiste du Grand Lyon ont rencontré de fortes résistances dans les zones pavillonnaires de l’ouest et du sud‐ouest de l’agglomération. La chaufferie au bois programmée à Saint‐Genis‐Laval à l’horizon 2028–2029 rejoindra‐t‐elle la liste de ces projets mort‐nés ?

« Agrémentée » de deux réunions publiques houleuses, l’enquête publique sur le dossier s’est déroulée, à l’initiative de la préfecture du Rhône, durant le premier trimestre 2026. Soit en pleine campagne municipale et métropolitaine. Sans surprise, elle a donné lieu à une impressionnante levée de boucliers avec, à la clé, pas moins de 527 contributions écrites ! Plus de