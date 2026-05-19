Grand Lyon : l’avenir très incertain de la chaufferie de la discorde

Prévue à Saint-Genis-Laval, l’installation au bois qui doit alimenter le réseau de chaleur urbain du sud-ouest lyonnais vient d’essuyer un avis très défavorable de la part de la commissaire-enquêtrice, pour le plus grand bonheur de ses opposants locaux. La « patate chaude » se trouve désormais entre les mains du préfet et de la nouvelle présidente de la Métropole, Véronique Sarselli. Mediacités retrace les péripéties de ce dossier inflammable et très politique.

Visuel du projet de la chaufferie biomasse de Saint-Genis-Laval, porté jusqu'à présent par la métropole de Lyon. Montage : NB/Mediacités.

Le téléphérique qui devait relier Francheville ? A la trappe. Le tramway « express », en partie souterrain, entre la Confluence et Tassin‐la‐Demi‐Lune ? Enterré, et pas seulement en partie, par Véronique Sarselli, dès sa prise de fonction à la présidence de la métropole de Lyon. Et la « méga » chaufferie biomasse annoncée à Sainte‐Foy‐lès‐Lyon ? Au feu… C’est peu dire qu’entre 2020 et 2026, lors du mandat précédent, les ambitions de l’exécutif écologiste du Grand Lyon ont rencontré de fortes résistances dans les zones pavillonnaires de l’ouest et du sud‐ouest de l’agglomération. La chaufferie au bois programmée à Saint‐Genis‐Laval à l’horizon 2028–2029 rejoindra‐t‐elle la liste de ces projets mort‐nés ?

« Agrémentée » de deux réunions publiques houleuses, l’enquête publique sur le dossier s’est déroulée, à l’initiative de la préfecture du Rhône, durant le premier trimestre 2026. Soit en pleine campagne municipale et métropolitaine. Sans surprise, elle a donné lieu à une impressionnante levée de boucliers avec, à la clé, pas moins de 527 contributions écrites ! Plus de

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Publié le

Temps de lecture : 11 minutes

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Par Hervé Pupier

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