Dans le Grand Lyon, l’extrême droite en position de réaliser des percées historiques

Presque inexistant jusqu’à présent dans les collectivités locales, relégué au second plan du match entre les écologistes et la droite de Jean-Michel Aulas, le Rassemblement national pourrait enregistrer une forte progression dans l’agglomération lyonnaise lors des élections municipales et métropolitaines, sans forcément de victoires à la clef. Saint-Priest, Décines, Vénissieux... tour d’horizon de ses terres de conquête.

La députée RN Tiffany Joncour en tractage sur le marché à Bron, le 9 mars 2026. Photo : MaxPPP.

Promis, juré, ils vont « en surprendre plus d’un ». En visite dans le 8e arrondissement de Lyon, vendredi dernier, le député et cadre du Rassemblement national Jean‐Philippe Tanguy l’assure : les candidats et candidates de l’extrême droite bénéficieraient d’une bonne « dynamique » dans l’agglomération. Un optimisme de rigueur pour le parlementaire, venu soutenir sa collègue, la députée Tiffany Joncour, cheffe de file du parti lepéniste au Grand Lyon, et Alexandre Dupalais, tête de liste RN‐UDR (le parti d’Eric Ciotti) pour les municipales à Lyon.

Le pronostic n’est pas très risqué : lors des dernières élections en 2020, le RN avait été complètement rayé de la carte locale. Ni la liste emmenée par Andréa Kotarac à la Métropole, ni celle d’Agnès Marion, une proche de Marion Maréchal alors tête de liste pour la Ville, n’étaient à l’époque parvenues à faire élire un seul conseiller.

Six ans plus tard, la moindre percée pourra donc facilement être présentée comme une victoire, dans une agglomération marquée par la présence de groupuscules identitaires et nationalistes, mais

Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse

1 / ?