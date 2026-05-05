JO 2030 : l’impact environnemental, « un angle mort du projet », selon une note de Matignon

Alors que Lyon candidate pour accueillir des épreuves de glace des prochains Jeux olympiques d'hiver dans les Alpes françaises, Mediacités révèle le contenu d'une note produite l'an dernier par les services du Premier ministre sur l'absence de « durabilité » de l'événement et ses « écueils ».

Fabrice Pannekoucke, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Renaud Muselier, son homologue de Provence-Alpes-Côte d'Azur, lors de l'événement « le Grand Retour » organisé à Albertville après les Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Photo : Sipa.

« Les JO 2030 à Lyon ? Chiche ». Patins à glace aux pieds, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a réaffirmé, la semaine dernière, dans une vidéo postée sur Instagram, sa volonté de voir la capitale régionale accueillir les épreuves masculines de hockey sur glace lors des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 organisés dans les Alpes françaises. La compétition, promise initialement à Nice, se cherche une nouvelle terre d’accueil après l’élection d’Eric Ciotti à la tête de la cité azuréenne : le maire d’extrême droite refuse de bloquer le stade de football de sa ville pour l’événement. Une aubaine pour Paris et Lyon, qui aimeraient en profiter pour intégrer le club des sites organisateurs, aux côtés des autres pôles (Haute‐Savoie, Tarentaise, Briançonnais).

Plus précisément, le hockey sur glace pourrait être hébergé dans la LDLC Arena de la famille Aulas, à Décines‐Charpieu. Le Comité d’organisation des Jeux (Cojop) a déjà 

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Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

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Par Mathieu Périsse