Jeux olympiques 2030 : la bulle lyonnaise

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette semaine : retour sur l'attribution des épreuves de glace des prochains Jeux olympiques d'hiver à Lyon.

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L’important, c’est de participer… Le 29 mai dernier, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (Cojop), qui se dérouleront dans les Alpes françaises en 2030, a annoncé que les épreuves de glace (patinage, hockey, curling) seraient regroupées à Lyon. En cause : les difficultés rencontrées par les organisateurs du côté de Nice, où devaient se dérouler ces compétitions, depuis l’élection du maire d’extrême droite Eric Ciotti dans la cité azuréenne.

La nouvelle a réjoui les élus de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, de la métropole de Lyon et Grégory Doucet. Depuis sa réélection en mars, le maire écologiste de Lyon s’est mobilisé pour obtenir une partie des JO dans sa ville – en allant jusqu’à chausser des patins et manier une crosse de hockey pour les besoins d’une vidéo virale -, quand ses camarades verts du conseil régional déplorent depuis des années le peu de considération, jusqu’à présent, des promoteurs des Jeux pour leur impact environnemental. Sans compter l’absence de consultation citoyenne sur l’événement.

Retrouvez ci‐dessous une précédente enquête de Mediacités sur la préparation des Jeux olympiques 2030 :

Ainsi qu’une vidéo de notre partenaire MOB sur le sujet :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.