Les dix groupes d’extrême droite implantés à Lille

En mai, l’équipe de Mediacités levait le voile sur les activités de Nouvelle droite, le groupe identitaire lillois dont l’influence ne cesse de croître dans la métropole. Nouvelle droite apparaissait sur la cartographie intéractive des groupes d’extrême droite proposée par le média en ligne Streetpress. L’équipe de Streetpress vient de la décliner en livre, en « version augmentée ».

Dans cet ouvrage intitulé Extrême Danger : enquête sur l’extrême droite extra‐parlementaire (Les éditions du commun), les journalistes l’accompagnent d’analyses du sociologue spécialiste de ces mouvances Nicolas Lebourg. On y découvre l’existence de 128 organisations diverses, divisées en 320 sections locales. A Lille, Streetpress en identifie dix.

Rencontre avec StreetPress, le 24 juin à 18h45 à Lille

Une soirée‐débat autour du livre Extrême danger est organisée par Streetpress le mercredi 24 juin à partir de 18h45 à la librairie‐café Le Biglemoi (Fives), avec la participation de Mediacités. L’occasion d’échanger avec le journaliste Mathieu Molard, co‐auteur de l’ouvrage.

Alors que pendant des années, l’extrême droite lilloise se concentrait autour du bar de La Citadelle, émanation locale de Génération identitaire, la dissolution du groupe et la fermeture du lieu ont entraîné la création ou le renforcement d’autres groupuscules similaires.

La montée en puissance de la Cocarde étudiante

Certains d’entre eux sont la déclinaison locale d’organisations nationales. A l’image de La Cocarde, le syndicat étudiant d’extrême droite qui s’est renforcé à Lille ces deux dernières années, et qui a participé pour la première fois aux élections du Crous, récoltant 6,44 % des voix (659 votes) en février.

« A la Cocarde, on croise aussi bien des militants identitaires que des néofascistes ou des royalistes. Certains posent en effectuant des saluts nazis tout en étant tête de liste pour les élections étudiantes, d’autres finissent condamnés à de la prison ferme après des agressions racistes », écrivent les journalistes. A Lille, la Cocarde propose régulièrement des conférences. Parmi les thèmes proposés « rebâtir la civilisation chrétienne » ou « reconquérir son identité ». Sur ses réseaux sociaux, le groupe rappelle qu’il a été fondé par Victor Catteau, ancien député RN et conseiller d’opposition à Haubourdin.

On peut noter également la présence locale du collectif « fémonationaliste » Némésis, qui « sous couvert de défendre les femmes », propose des discours « xénophobes et islamophobes, farouchement anti‐immigration ». Le collectif lillois avait déployé une première banderole raciste depuis l’Hôtel Carlton pendant la braderie de 2023. Trois militantes avaient été placées en garde à vue. Une action suivie par d’autres similaires, mises en scène sur les réseaux sociaux. Alice Cordier, cofondatrice et présidente du groupe, était présente à Lille, le 6 février.

La présence en nombre de nostalgiques royalistes

Comme d’autres villes de France, Lille compte aussi son lot de nostalgiques de la monarchie. A l’image de l’Action française, qui se trouve être la plus ancienne mouvance d’extrême droite en activité. « Globalement ultra‐conservatrice, l’Action Française est anti‐féministe et anti‐LGBT+ », notent les journalistes, concernant cette organisation qui a formé et forme encore de nombreux cadres politiques d’extrême droite.

Chaque année, le groupe local organise « Les royales du Nord », une journée qui pose comme possibilité le retour d’un roi en France. Comme le note Streetpress, « de nombreux commentateurs se sont interrogés sur les liens entre Gérald Darmanin et l’Action française. S’il n’a probablement jamais été encarté, il a grenouillé dans son giron et contribué à l’une de ses revues, Politique Magazine ».

La ville de Lille compte aussi la présence du « cercle d’action légitimiste – Lille royaliste », qui milite pour l’accession de la famille Bourbon au pouvoir. Cette section participe aux marches « pour la vie » anti‐avortement et organise des évènements autour de la royauté, comme une messe en hommage à Marie‐Antoinette pour l’anniversaire de son exécution en octobre.

Streetpress identifie la présence de la Fraternité catholique ultraconservatrice Sainte‐Pie X, considéré par l’organisme gouvernemental Miviludes comme un phénomène sectaire. « Réactionnaire, homophobe, anti‐républicaine, cette société catholique intégriste est liée à plusieurs mouvements d’extrême droite », écrivent les journalistes. Présente au prieuré de la Sainte‐Croix de Croix, cette communauté qui pratique le rite tridentin et la messe en latin est aussi basée à la chapelle Notre Dame du Rosaire à Lille.

Des attaques qui se multiplient ces derniers mois

Côté sport, Streetpress souligne la tendance de groupes de supporters ultras à verser vers l’extrême droite. Ils décrivent ainsi la montée en puissance de la “Losc Army”, et sa branche de jeunes “Les Gremlins”, « des hooligans néonazis » qui participent à des combats organisés en ville ou en forêt. Ces deux groupes sont d’ailleurs connectés aux Dogues virage est, le principal groupe ultra lillois.

Enfin, les journalistes notent la présence d’une branche locale du groupe “Egalité et réconciliation”, fondée autour de la figure de l’extrême droite Alain Soral, alors qu’il était encore un membre influent du Front national. Selon eux, ce groupe est « au centre d’une galaxie antisémite et conspirationniste ». A Lille, le groupe organise régulièrement des conférences autour de la politique nationale ou de la guerre en Ukraine.

L’ensemble de ces groupes sont plus ou moins actifs selon l’actualité mais semblent se renforcer ces dernières années et multiplier les « actions coup‐de‐poing » et les coups de com’ à Lille. Entre janvier et mars 2026, les façades de plusieurs bars ou lieux culturels identifiés à gauche ont été attaquées. Le centre LGBTQIA + J’en suis, j’y reste a également connu des dégradations. En janvier, des militants non identifiés ont pénétré au sein du Centre culturel libertaire et ont attaqué plusieurs personnes présentes, faisant des blessés.

Des liens avec l’extrême droite parlementaire et municipale

Comme l’avait raconté Mediacités dans le focus sur Nouvelle droite, les frontières entre ces groupes sont loin d’être étanches : ils organisent régulièrement des soirées communes, et participent plus globalement aux actions de la sphère identitaire nationale.

Dans une publication récente sur les réseaux sociaux, et en complément de la liste des bars proches de l’Université catholique de Lille identifiés par Mediacités comme accueillant ces groupuscules d’extrême droite pour des soirées privées, le collectif « antifasciste et populaire » Lille Antifa, met en évidence le rôle du bar de la rue Royale “Box bar” comme point de convergence.

Ce bar accueille régulièrement les évènements des différents groupuscules de l’extrême droite locale. Comme le précisent ces militants, il est tenu par Margaux Gracia, qui figurait en quatrième position sur la liste de Victor Catteau pour l’élection municipale de Haubourdin.

Extrême danger s’applique à expliquer que le Rassemblement national « s’est constitué comme le centre vers lequel convergent les membres de la mouvance radicale, toutes tendances confondues ». Ils rappellent ainsi que l’extrême droite groupusculaire n’est jamais loin des sphères de pouvoir, plusieurs députés RN et de nombreux assistants parlementaires ou candidats aux élections sous la bannière du parti ayant des liens avec ces groupes locaux.