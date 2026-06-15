Face à Jean‐Luc Moudenc, le théâtre du Grand Rond entre en résistance

Après une année financièrement difficile, l'établissement toulousain a appris fin mai la suspension pour deux ans de sa subvention municipale. Une décision qu'il analyse comme une sanction politique. Afin de poursuivre son activité, le théâtre réfléchit à un nouveau modèle. Entretien avec Sophie Sciabica, l'une de ses responsables du développement.

2026_juin_Toulouse_Entretien Grand Rond VS mairie de Toulouse
Sophie Sciabica, coresponsable du développement, revient sur le conflit opposant depuis plusieurs mois le Grand Rond à la mairie de Toulouse. Photo Firoz Sidiqy

Vous avez présenté au public, début mai, une saison « de transition », en annonçant la réduction de votre programmation et de l’équipe. Moins de deux semaines plus tard, la mairie vous apprend qu’elle suspend sa subvention pour deux ans. Comment cela s’est‐il passé ?

Suite aux municipales, nous avions demandé un rendez‐vous avec l’adjointe à la culture, Nicole Yardéni, pour lui présenter notre nouveau projet. Le rendez‐vous ne pouvait pas avoir lieu tout de suite, et on avait acté que la mairie ne revaloriserait pas notre subvention. Nous avons alors communiqué publiquement le 6 mai sur notre projet pour 2026–2027, et annoncé la réduction d’un tiers de notre programmation et de la moitié de notre équipe (passant de dix à cinq équivalents temps plein, NDLR). Nous avons été reçus au Capitole le 19 mai. Jean‐Luc Moudenc souhaitait être présent.

L’entrevue, en présence de Delphine Dumas (l’autre co‐responsable du développement) et de la présidente de notre SCIC Céline Lemaire, s’est transformée en tirage de bretelles. Le maire a posé quelques questions sur notre gestion, mais il est surtout revenu longuement sur notre prise de position pendant la campagne, en nous indiquant très clairement qu’il ne fallait pas s’imaginer qu’il laisserait passer ça. Il n’a pas apprécié notre discours sur le fait que la culture allait souffrir s’il était réélu. 

Au bout d’une heure, le maire a quitté la table et nous nous sommes retrouvées seulement avec Nicole Yardéni et le conseiller politique du maire Abdou Djazouli. À aucun moment, on n’a pu parler de notre nouveau …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Armelle Parion

1 / ?