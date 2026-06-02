A Lyon, un formateur de l’école Rockefeller condamné pour harcèlement sexuel

Selon les informations de Mediacités, un responsable pédagogique de l’école de Grange Blanche, dans le 8e arrondissement de Lyon, qui forme des assistantes sociales et infirmières, vient d'être condamné à vingt-quatre mois de prison dont six mois ferme pour harcèlement sexuel sur quatre victimes, des étudiantes et des collègues de l'établissement. Il conteste formellement toutes les accusations dont il fait l’objet et a fait appel du jugement.