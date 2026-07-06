Agressions sexuelles sur mineurs : une dizaine de plaintes contre un animateur dans une école de Toulouse

C’était l’animateur préféré des enfants de l’école maternelle Bénézet. Suspendu, Manuel, 47 ans, a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles sur mineurs. Présumé innocent à ce stade, il est en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte le 9 avril par le parquet de Toulouse.

Les parents de cette école du quartier Croix de Pierre ont appris la nouvelle, le 16 mars. Un courriel de la directrice de l’éducation les informe de « suspicions d’attouchements sur mineur (…) de la part d’un animateur du Clae qui exerçait au sein de l’école maternelle depuis l’année scolaire 2023–2024 ». Un animateur « pour lequel un signalement, sans dépôt de plainte, avait déjà été effectué, ayant donné lieu à des mesures de prévention sans suspension », poursuit le courriel. En comptant les enfants ayant quitté l’école depuis la rentrée 2024, environ 200 familles seraient potentiellement concernées.

Un coup de massue pour cette communauté scolaire. « Quand j’ai su ce qu’il s’était passé, ça a été la douche froide, raconte Lucie*, une mère d’enfant de Bénézet. J’avais déjà entendu des témoignages autour de moi sur des violences sur de jeunes enfants et j’étais sensible au sujet. J’ai attendu janvier pour mettre ma fille au Clae, d’autant qu’elle est entrée très jeune en première année de maternelle. »

C’est le témoignage d’une fillette à ses parents, début mars, qui a déclenché l’affaire. Après leur dépôt de plainte pour viol, l’animateur est suspendu par la mairie de Toulouse, en charge du périscolaire. Deux autres plaintes ont été d …