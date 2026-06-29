Une centaine de viols et d’agressions sexuelles dénoncées à Toulouse sur la plateforme « Classés sans suite »

Après le viol et la mort de la petite Lyhanna dans le Gers, qui a provoqué un large débat en France sur la manière dont la justice traite les affaires de violences sexuelles, Ève Simonet, réalisatrice, productrice et militante féministe française, a lancé la plateforme Classés sans suite.

Mise en ligne le 9 juin 2026, celle‐ci a recueilli et publié près de 7 000 témoignages des victimes de violences sexuelles. Des femmes, principalement, y ont partagé leurs histoires : des viols, des agressions sexuelles, des refus de prise de plainte par les forces de l’ordre ou des plaintes classés sans suite par la justice.

L’initiative a été saluée par une grande partie de la société civile, notamment par les associations de défense des droits des femmes. Pour elles, cette plateforme permet enfin à de nombreuses victimes de faire entendre leur voix. En revanche, certains juristes rappellent que ces témoignages doivent respecter la présomption d’innocence sans rendre publique l’identité d’agresseurs présumés non jugés par la justice.

Une soixantaine de viols dénoncés

À Toulouse, 96 témoignages ont été déposés à la date du 26 juin. Selon l’analyse de Mediacités, 59 vont état de viols (parfois au pluriel ou collectifs). Les agressions sexuelles (sans pénétration, y compris bucco‐génital ou bucco‐anal) représentent 24 cas.

D’autres formes de violences apparaissent également, même si elles sont moins nombreuses. La plateforme recense notamment …