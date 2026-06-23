Santiago Muzio, cet avocat lyonnais, proche de Marion Maréchal, au service de l’Internationale réactionnaire

Salvador Calanni, postdoctorant argentin à l’université Pierre‐et‐Marie‐Curie, à Paris, est révolté. Avec douze autres résidents, il vient d’apprendre qu’il doit quitter, à la fin de ce mois de juin, la Maison de l’Argentine, résidence qui loge 90 chercheurs, artistes et étudiants au sein de la Cité internationale universitaire, au sud de la capitale. Ce membre du collectif représentant les résidents ne reste pourtant pas en France pour les vacances mais pour finir son stage en neurosciences.

Salvador Calanni en est persuadé : si on l’empêche lui et ses camarades de rester, c’est pour « des raisons idéologiques ». À la manœuvre : l’avocat lyonnais Santiago Muzio – un proche de Marion Maréchal [lire plus bas] –, nommé par le gouvernement argentin à la tête de cette institution. En mars dernier, le postodoctorant s’était indigné, dans Le Monde, du retrait par le directeur de la plaque en hommage aux 30 000 « disparus et victimes du terrorisme d’Etat » de la dictature militaire argentine, installée dans le hall « La Casa », comme ceux qui la fréquentent surnomme la Maison de l’Argentine.