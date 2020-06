Nous sommes le 22 janvier 2019 à la Cantine numérique et c’est en grande pompe que sont lancées les premières expérimentations de la 5G à Nantes. Pour l’occasion, le PDG d’Altice France (la maison mère de l’opérateur SFR), Alain Weill, a même fait le déplacement. Johanna Rolland est là aussi, en personne, pour sceller ce partenariat censé « contribue(r) à faire de Nantes une métropole reconnue sur le numérique en Europe ».

Pour vanter les mérites de cette technologie en devenir, on sort alors les mots ronflants. « L’arrivée de la 5G à Nantes est une excellente nouvelle pour les habitants et pour les acteurs économiques du territoire. L’accès à la 5G et au très haut débit constituent une composante clef du projet du numérique pour tous », lance alors la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole.