«Il n’y a pas de nazis dans mon équipe et il faut arrêter avec ce cirque ». Invité ce lundi 7 février sur France Inter, Éric Zemmour a répliqué aux récentes attaques de ses adversaires à l’élection présidentielle, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Le 3 février, la candidate du Rassemblement National avait été la première à présenter le « zemmourisme », comme un « communautarisme » rassemblant « les catholiques traditionalistes, les païens et quelques nazis ». Les équipes de campagne de la candidate LR lui avaient emboîté le pas avec la diffusion d’une note intitulée « Les sympathies nazies d'Éric Zemmour ».

En Loire-Atlantique, les sulfureuses fréquentations d’Éric Zemmour ne relèvent pas uniquement de l'attaque politique. Elles sont bien réelles. Ces dernières semaines, le candidat à l’élection présidentielle a même dû faire un sérieux ménage parmi ses soutiens pour donner à l'antenne locale de son parti, Reconquête 44, un visage un peu plus respectable.

L’extrême droite radicale, pionnière du zemmourisme nantais

En décembre dernier, lors des premiers pas de l’antenne locale de son mouvement politique on entendait surtout les bruits de bottes de l’extrême droite radicale. Le 8 décembre, une semaine après l’officialisation de la candidature d’Éric Zemmour, ses relais locaux organisent une conférence de presse dans les très chics salons du Cercle Cambronne, à Nantes, à deux pas du cours du même nom. Face à la presse, ils sont cinq à se présenter comme les représentants de Reconquête : Philippe Milliau, en tant que coordinateur régional, et quatre responsables pour la Loire-Atlantique, Wilfried Van Liempd, Jean Goychman, Laurence Gendre et Cécile Scheffen. Aucune de ces personnes n’apparaît aujourd’hui dans l’organigramme du mouvement.

Que s’est-il donc passé durant ces deux mois ? « Nous avons assisté à une véritable purge ! », répond l’un des proches de ce groupe initial. « Aux premières heures du mouvement, Zemmour a fait confiance aux pionniers. En Loire-Atlantique, ceux-ci appartenaient à la mouvance Bloc Identitaire. Il vient de faire le ménage en utilisant Sébastien Pilard comme balai », conclut ce témoin.

En se ralliant à Eric Zemmour, Sébastien Pilard, ancien membre du bureau politique des Républicains est devenu le responsable régional et départemental de Reconquête. « Je fais partie des dix plus proches d’Eric Zemmour », se targue-t-il auprès de Mediacités. Alors qu’il a annoncé son ralliement le 10 janvier dernier, le voilà effectivement doté d’un CV 100% Zemmour. « J’ai intégré le bureau politique de Reconquête, j’assure une fonction de porte-parole national et j’ai la responsabilité du mouvement sur la région et le département », énumère-t-il. N’en jetez plus.

Sébastien Pilard fait le ménage

Il faut dire qu‘en annonçant son ralliement au polémiste d’extrême droite, ce co-fondateur de Sens Commun (une émanation de la Manif pour tous créée en 2013) a enfin trouvé une famille politique qui lui ressemble. Et qui l’accepte. Élu conseiller régional des Pays de la Loire en 2015 sur la liste de Bruno Retailleau, ce représentant de la frange la plus droitière des Républicains avait été privé de ses délégations et de toute investiture par son parti suite à un dîner avec Marion Maréchal en juin 2019.

Quand on lui demande d’expliquer le coup de balai passé au sein de l’équipe pionnière de Reconquête 44, il préfère botter en touche. « Le passé ne m’intéresse pas, c’est le présent qui me porte ». En insistant un peu, le nouveau leader zemmourien ajoute : « Au lancement de tout mouvement, il y a des erreurs de casting. Je peux simplement dire que la philosophie politique d’Éric Zemmour est de droite et non d’extrême droite. Le vrai réseau se constitue réellement maintenant ». Une affirmation difficile à vérifier puisqu'on ne connaît pour le moment le nom que d’un seul membre de la nouvelle équipe : Séverine Level, une ancienne suppléante d’un candidat FN aux élections départementales de 2015 sur le canton de Clisson-Aigrefeuille. Elle utilisait à l’époque son nom d’épouse, Séverine Guilbaud.

Cette nouvelle équipe Z en Loire-Atlantique doit préparer les échéances électorales : la présidentielle mais surtout les élections législatives. Sur l’application cryptée Telegram, des groupes de militants par circonscription ont été constitués. « Il y a encore du travail à faire sur la transparence », confie l’un des membres à Mediacités. « On voit encore passer des pseudos comme Goldorak ou Albator, derrière lesquels certains préfèrent cacher un passé proche des milieux de l’extrême droite radicale », raconte cet ancien du FN. Le coup de balai n’a donc pas été passé dans tous les recoins.

« Avoir un fiché S à la tête du mouvement, ça ne le faisait pas. »

Ces visages « de l’extrême droite radicale » qui représentaient Eric Zemmour dans le département fin 2021 ont donc été évacués. Ou plutôt repoussés un peu plus loin, moins en vue. L’initiateur de la conférence de presse nantaise de décembre, Philippe Milliau, garde en effet la responsabilité de la coordination du mouvement en Bretagne. Ancien président du Bloc identitaire, le fondateur et président de la chaîne de télévision nationaliste et identitaire TV Libertés continue aussi à aider en sous-main Eric Zemmour, comme l’a décrit Mediapart. Quant à la jeune Cécile Scheffen, étudiante à Audencia, elle demeure responsable départementale de Génération Zemmour, la branche jeunesse du mouvement.

Pour les autres, ce fut un nettoyage par le vide. Bien connu des lecteurs de Mediacités, et impliqué en août dernier dans une violente attaque contre des militants antifascistes en marge d’une manifestation, le sulfureux Wilfried Van Liempd a été remercié discrètement. Pourtant, l’ancien numéro 2 du Rassemblement National aux dernières élections municipales à Nantes avait tout fait pour contrôler Reconquête 44. « Soutenu par Philippe Milliau, Wilfried Van Liempd avait pris la tête du mouvement, sans l’aval officiel de Paris, raconte l’un de ses proches. Avoir un fiché S à la tête du mouvement, ça ne le faisait pas. Certains militants ont écrit à Paris qui a fait le nécessaire pour le dégager. »

Quant à Jean Goychman, l'ancien chef de l'opposition RN au Conseil Régional des Pays-de-la Loire et à Laurence Gendre (numéro 5 sur la liste RN à Nantes en 2020), ils ont préféré quitté le navire. « On ne m’a pas reconduit dans mes fonctions au plan départemental », confirme Jean Goychman à Mediacités. A 73 ans, il « ne voit plus aujourd’hui son avenir » au sein du mouvement d’Éric Zemmour.

Cette opération grand nettoyage a conduit le nouveau leader du mouvement à reporter la venue de Guillaume Peltier, l’ex numéro 2 de LR rallié à Eric Zemmour, qui était programmée le 2 février au château de la Poterie à la Chapelle-sur-Erdre. « Cette réunion politique a été organisée avant que j’arrive en responsabilité. Certains ont appuyé sur le bouton un peu trop tôt », explique Sébastien Pilard. Entendez par certains, les anciens dirigeants de Reconquête 44. Parmi leurs sympathisants, Sébastien de Bouärd, fils d’Olivier de Bouärd, le propriétaire du château situé sur les rives de l’Erdre. Ce lieu idyllique de style Louis XVI n’avait pas été choisi par hasard. Non seulement la famille de Bouärd ne cache pas ses accointances avec les milieux de la droite identitaire mais Sébastien est un ami personnel de Wilfried Van Liempd. La boucle est bouclée.

D'un château l'autre

Quelques mois plus tôt, les ex-dirigeants du parti zemmourien avaient pourtant déjà fait leurs preuves en matière de réception au château. Le jour du meeting d’Éric Zemmour au zénith de Nantes, le 30 octobre dernier, une réunion confidentielle s’est tenue dans celui de Maubreuil à Carquefou, comme le révèle aujourd’hui Mediacités. Le futur candidat à l’élection présidentielle invite alors dans cet hôtel cinq étoiles une poignée d’entrepreneurs de la région. Objectif : présenter sa candidature et gagner leur soutien moral et financier, le nerf de la guerre.

Parmi les entremetteurs de cette rencontre, on trouve Jean-René Bargain, entrepreneur dans le design, ancien cadre de Debout la France, qui figurait en 5e place sur la liste du candidat Rassemblement National aux dernières élections régionales en Pays-de-la-Loire. « Oui, j’ai demandé à ce qu’on contacte certaines de mes connaissances du monde de l’entreprise », répond-t-il à Mediacités. En s’empressant d’ajouter : « Tout cela, c’est fini pour moi ! Je ne suis pas prêt à retremper là-dedans. Moi, je suis gaulliste. J’ai approché le personnage Zemmour par curiosité. J’ai vu et c’est fini ! » Fermez le banc.

D’après les informations de Mediacités, des élus et des acteurs associatifs ont aussi participé à cette discrète rencontre avec Eric Zemmour - mais aucun n'a voulu le confirmer lorsque nous les avons interrogés. L’opération séduction n’a d’ailleurs pas totalement fonctionné. Le 8 février, d’après le décompte du Conseil constitutionnel, Eric Zemmour n’avait pas encore recueilli un seul parrainage d’élu en Loire-Atlantique. Quant aux finances, Reconquête 44 compte surtout sur le soutien de ses adhérents, à 30 euros la cotisation.

Selon Sébastien Pilard, de 600 adhérents à l’entrée en campagne de leur candidat, ils seraient 1 500 aujourd’hui. A peine moins que le nombre d’adhérents des Républicains, dopé par la récente primaire du parti, mais plus qu’au Parti socialiste de Loire-Atlantique qui compte 1 355 adhérents à jour de cotisation.