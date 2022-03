À Donges, le climat continue de se dégrader. Et cette fois, la raffinerie TotalEnergies – la plus grande de France après celle de Gonfreville-l’Orcher en Seine-Maritime – n’y est pour rien. Car c’est plutôt le climat social à la mairie qui inquiète. En 2019, déjà, une première « mission sur les risques psycho-sociaux » y avait été confiée à un cabinet spécialisé pour résoudre les problèmes liés à la « charge mentale » et les « degrés élevés d’inquiétude » des cadres de cette commune de 8 000 habitants, située à 15 kilomètres de Saint-Nazaire.

Manifestement, la situation ne s’est pas beaucoup améliorée depuis : en juin 2021, la nouvelle assistante de prévention de la commune alerte le maire sur le « mal-être au travail » persistant de ses agents. « Beaucoup » se sentent « malmenés par leurs gouvernances », lui écrit-elle dans un mail que Mediacités s’est procuré. Au même moment, la CGT et l’Unsa appellent les agents municipaux à débrayer pour protester contre la « forte souffrance au travail » et le « manque de respect » à l’égard des agents. « Travail sous tension permanente », « épuisement » et « atteintes à notre santé et notre intégrité », mettent alors en avant par les auteurs du tract syndical.

La DGS fait capoter la grève

Le mouvement finit pourtant par capoter. L’intervention de la directrice générale des services (DGS) n’y est pas étrangère. Après avoir fait le tour des services pour dissuader les agents de se mettre en grève, Katell Henry s’adresse même directement à certains d’entre eux. « (Je suis) très surprise d’apprendre que votre service va suivre massivement la grève de jeudi, écrit-elle dans un mail nominatif envoyé à deux personnes. Savez-vous que les délégués du personnel CFDT, CGT et Unsa (mis à part un qui s’est fait manipuler) ne soutiennent pas le mouvement ? », leur écrit-elle. « Ils n’ont (...) qu’une crainte, à savoir que soit rompu le dialogue social instauré. Ceux qui fomentent la grève ont des griefs personnels et vous utilisent. »

Les intéressés, eux, rapportent une toute autre histoire. « Sur les 130 agents de la commune, plus de 50 % étaient prêts à faire grève… On était même presque à 100 % chez les ATSEM et les personnels des cantines », certifie un représentant syndical qui a requis l’anonymat. « Mais, au vu des pressions mises sur les agents, on a décidé de stopper le mouvement pour éviter de se retrouver à dix ». Interrogée sur cet épisode, Katell Henry minimise l’importance de ces quelques « électrons libres ». Elle a même invité Mediacités à contacter un élu CGT de la commune pour s’en assurer. Ce qu’on a fait… Las, Serge Cabalion s’est dit « pas intéressé » et nous a quasiment raccroché au nez !

« Elle a instauré un climat dictatorial »

Aujourd’hui, une chose est sûre, la DGS de la commune de Donges cristallise un certain nombre de critiques. Depuis son arrivée dans la commune en juillet 2020, au moins « une bonne douzaine » d’agents seraient « en souffrance », témoigne l’un d’eux sous couvert d’anonymat. Et ils pourraient être bien plus nombreux, au vu de la « terreur » que Katell Henry ferait régner. « Chantage au changement de poste », « mépris », « attitude menaçante et insultante »… Voilà comment l’une de ses subalternes décrit son quotidien auprès des gendarmes de Montoir-de-Bretagne, en février 2021. Elle raconte avoir vécue à Donges une « descente aux enfers » alors qu’elle avait « toujours été bien notée » jusqu’alors. Toujours en cours, la plainte pour « harcèlement moral » qu’elle a déposé vise non seulement Katell Henry mais aussi quatre autres cadres de la mairie, à commencer par le maire François Chéneau.

La DGS de Donges s’y connaît pourtant en matière de climat social dégradé : en janvier 2022, c’est elle qui a attaqué en justice l’un de ses précédents employeurs, la commune de Savigné-l’Evêque (Sarthe), pour ne pas l’avoir protégée du « harcèlement moral » dont elle disait être victime de la part de deux adjoints au maire et d’une agent ! Las, le tribunal administratif de Nantes l’a déboutée, dans un jugement en date du 2 février 2022 que Mediacités s’est procuré : il n’y a pas de « harcèlement moral » dans cette affaire, selon lui. Pis, Katell Henry a usé de « termes excessivement directifs et autoritaires » dans un courriel à une adjointe au maire. La directrice générale des services avait aussi adopté un « comportement inadapté » à l'égard de l’agent qui la « snobait », selon elle : Katell Henry lui avait « reproché d'entretenir une liaison avec un élu de la commune en relevant qu'elle était mariée », expliquent les juges…

Pour le maire, un « raccourci », pas un parallèle

« Mme Henry a instauré un climat dictatorial au sein de cette petite ville de 4.000 habitants... et depuis qu'elle est partie, la commune a retrouvé un climat de paix », avait l’avocat de la commune sarthoise, Me Christophe Forcinal, lors de l’audience. Celle qui avait travaillé deux ans à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) après son départ de la Sarthe avait alors admis, devant les juges nantais, « ne pas avoir très bon caractère ». Interrogée par Mediacités, elle annonce qu’elle ne fera pas appel de ce jugement du tribunal administratif de Nantes. « La justice des urnes » a été « rendue », explique-t-elle, en faisant allusion à la défaite de justesse (vingt voix) de l’équipe sortante lors des dernières élections municipales.

Reste qu’il est difficile de ne pas faire de parallèle entre cette affaire de Savigné-l’Evêque et le mal-être qui ronge les agents de Donges. Interrogé par Mediacités, le maire de Donges – par ailleurs avocat en droit administratif – botte en touche. Ce serait « un raccourci », affirme ainsi François Chéneau. Les reproches faits à sa DGS ? Le fruit d’une « organisation syndicale qui fédère deux-trois mécontents » et « essaie de faire du lobbying avec des dossiers pas très défendables ». Le mal être au sein de la mairie ? « La qualité de vie au travail est la priorité de mon mandat », balaye-t-il encore.

« Je peux vous dire que le bien-être au travail n'est pas très présent dans cette collectivité », euphémise de son côté Fabrice Bouron, secrétaire départemental du syndicat FO Services Publics, qui suit notamment la situation des fonctionnaires et contractuels de la commune de Treillières, bien connue des lecteurs de Mediacités. « Les agents qui sont en poste sur la mairie ont peur des représailles s'ils vont contre la collectivité. »