Sur le papier, le projet Ecocombust 2 est prometteur et vertueux. L’usine électrique de Cordemais, l’une des deux dernières centrales à charbon de France, devrait être reconvertie en centrale biomasse, pérennisant ainsi les 370 emplois du site. En lieu et place du charbon, dont l’arrêt définitif est annoncé pour 2027, EDF alimentera sa centrale grâce à des « black pellets » fabriqués à partir de déchets de bois. Dans la version initiale du projet, annoncée en 2019 puis abandonnée à l’été 2021, EDF prévoyait de se charger de la production de ces granulés. Mais c’est désormais l’entreprise de collecte et de recyclage de déchets Paprec qui a repris le flambeau et doit installer son unité de production juste à côté de la centrale.

Nous vous offrons l’accès à cet article Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité Profitez de toutes nos enquêtes Les informations exclusives de Mediacités sont le fruit du travail de nos rédactions locales. Soutenez un média 100% indépendant avec 0% de publicité !

Je m’abonne pour 69 € par an ou 7,90 € par mois J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

J’empêche les pouvoirs locaux de gouverner en rond

Je peux résilier mon abonnement à tout moment et facilement Déjà abonné ? Je me connecte