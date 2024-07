Menaces sur l’économie des festivals de musique de l’Ouest

Après une année 2023 marquée par des records d’affluence, l’été 2024 s’annonce plus morose pour les festivals de musiques actuelles. Face à une forte hausse de tous les coûts - dont les cachets des artistes - atteindre le point d’équilibre devient de plus en plus difficile. Et si le modèle économique était à revoir ?