Le prestigieux Conservatoire de Toulouse dans la tourmente

Bertrand Chamayou, Mélanie Laurent, Nathanaël Gouin, Adam Laloum, Thibaut Garcia, Manon Galy, Anaïs Constans… Le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse (CRR) Xavier Darasse compte de grands noms parmi ses anciens élèves. Avec également des stars de la musique actuelle comme Bigflo et Oli, ainsi que plus de 15 lauréats des Victoires de la Musique, l’établissement rayonne bien au‐delà de la Ville rose.



Mais en période de vaches maigres, même la renommée ne protège pas des coupes budgétaires. Inquiets « des heures de cours [qui] disparaissent (…) et de « la qualité globale des études [qui] se détériore », les parents d’élèves de l’établissement ont lancé une pétition pour « sauver » cette institution . Depuis janvier 2025, elle a recueilli 6 000 signatures. C’est beaucoup pour un établissement qui compte actuellement 2068 élèves, dont 90 % suivent un enseignement en musique.

« Avec plus de 50 élèves par an qui réussissent les concours du supérieur au niveau national et international, c’est l’un des rares conservatoires français en mesure d’amener un quart de ses élèves à devenir musiciens, danseurs ou comédiens professionnels. Ces anciennes et anciens élèves constituent un véritable vivier pour les troupes, compagnies et orchestres amateurs », rappelle l’association des parents d’élèves (Apec).

Intégré en régie directe au budget de la Ville, et considéré comme un service municipal, l’établissement supérieur artistique fonctionne avec un budget de 12 millions d’euros en 2025, « parmi les plus élevés en France pour ce type d’établissement » selon la mairie, qui en assure près de l’intégralité (96%). A peine 112 000 euros de ce budget proviennent de la Drac Occitanie. Quelques ressources propres (3%) le complètent, dont les cotisations (environ 500 000 euros), la location de l’auditorium Saint‐Pierre, d’instruments ou de studios.

Sept postes vacants

Ce budget permet de salarier 186 professeurs (144 titulaires et 42 contractuels) et 65 agents administratifs et techniques. Des effectifs, représentant la grande majorité des dépenses de fonctionnement en 2024 (96%), et que la mairie aimerait revoir à la baisse, comme dans ses bibliothèques. Depuis quelques mois, la collectivité a donc décidé de geler les recrutements dans le corps professoral.

« Il y a sept postes vacants en musique …