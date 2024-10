À Nantes Métropole, les années passent, mais les conseils métropolitains ne se ressemblent pas… L’année dernière, à la même période, les élus de l’agglomération adoptaient un plan de relance de la politique agricole et alimentaire. L’objectif, ambitieux, était de « soutenir la filière agricole afin de garantir l’accès à une alimentation de qualité pour tous les habitants et assurer une partie de l’autonomie alimentaire du territoire. »

Un an plus tard, on ne parle plus de sauvegarde des terres agricoles, on les détruit. Les mêmes conseillers métropolitains auront ce vendredi 4 octobre à se prononcer sur des aménagements routiers à Carquefou qui vont contribuer à détruire 31,6 hectares de surface agricole. Pour 3 millions d’euros, ces travaux sur une route et un rond‐point anticipent l’accroissement de la circulation liée à l’extension à venir de la zone d’activité de la Belle étoile. Là, sont censées s’installer à terme des entreprises des « filières d’excellence du numérique et de l’industrie ».