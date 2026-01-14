Mort d’Aboubacar Fofana : un procès après sept ans de revirements

La mort de cet automobiliste de 22 ans dans le quartier du Breil en juillet 2018, atteint par un tir policier, avait suscité à l’époque des émeutes dans une dizaine de quartiers de la métropole nantaise. (Re)découvrez cette enquête de Mediacités, publiée à l'été 2025, alors que se tient du 12 au 16 janvier 2026 le procès du tireur devant la cour criminelle de Loire‐Atlantique.

Après la première nuit d'émeutes au Breil, le lendemain de la mort d'Aboubacar Fofana; le 2 juillet 2018. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Près de 2 000 jours. Voilà le temps qui sépare la mort d’Aboubacar Fofana à la suite d’un tir policier, lors d’un contrôle quartier du Breil à Nantes, de l’ouverture du procès du tireur devant la cour criminelle de Loire‐Atlantique lundi 12 janvier 2026. L’évènement avait alors entraîné plusieurs nuits d’émeutes dans la cité des ducs de Bretagne. « En tant que maire, il y a des jours qui marquent à jamais », commente aujourd’hui la maire (PS) Johanna Rolland sur ses comptes sociaux. Le verdict des cinq juges professionnels de la cour concernant le CRS Rabah H. est attendu ce vendredi 16 janvier. 

D’abord revenons aux faits. Ce soir du 3 juillet 2018, peu après 20h, le jeune homme de 22 ans, originaire de la région parisienne, est contrôlé dans son Nissan Juke de location par six CRS en patrouille au Breil. « Défavorablement connu des services de police », Aboubacar Fofana leur fournit une fausse identité. Selon le cousin qui l’héberge alors à Nantes, il « se savait recherché » depuis qu’une juge d’instruction de Créteil avait émis à son encontre un mandat d’arrêt pour sa présumée implication dans une « association de malfaiteurs ».

Guillaume Frouin (PressPepper)

