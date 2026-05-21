Pascal Bolo, dix‐huit années de bons et de mauvais mots

Pascal Bolo répète ces dernières semaines qu’il n’est « pas retraité de la politique locale », qu’il a encore « deux trois trucs à dire » sur celle‐ci et qu’il lui reste son mandat de conseiller départemental (PS), jusqu’en 2028. Pourtant, depuis que le vénérable (64 ans) « Baron noir » de la politique nantaise a passé la main à l’hôtel de ville et à Nantes Métropole après 18 ans de mandats, il s’est lancé dans ce qui ressemble à une longue tournée d’adieux. « Un peu comme celle des Frères Jacques », rigole le principal intéressé, dans une référence rétro.

Le 12 mai dernier, lors d’un pot d’adieu à la Semitan, l’opérateur des transports publics nantais, Johanna Rolland encense un « très grand serviteur de Nantes ». Leurs relations ont toujours été aussi « tendres », « affectuesues »… qu’orageuses. « On perd un pilier qui était capable de tenir la boutique », regrette auprès de Ouest‐France Ali Rebouh, autre indispensable de la majorité, qui vient aussi de raccrocher les crampons.