L’hébergement d’urgence sous haute tension dans la métropole nantaise

115. La simple évocation de ce numéro fait soupirer Zarna. La jeune femme de 26 ans l’a composé des centaines de fois. Au bout du fil, elle espère entendre une voix rassurante et trouver un endroit où dormir. C’est sa mission officielle du 115 : « permettre aux personnes sans abri de solliciter une place d’hébergement d’urgence », selon la préfecture de Loire‐Atlantique. Une promesse qui peine de plus en plus à être tenue à Nantes.

De nationalité comorienne, mais ayant toujours vécu à Mayotte, Zarna a quitté l’île après le passage du cyclone Chido en décembre 2024. « Il a tout détruit sur son passage. Il n’y avait plus rien, mes enfants ne pouvaient plus aller à l’école. Donc j’ai décidé de partir afin de pouvoir les scolariser et, moi, travailler. »

Une amie lui avait promis de l’héberger à Nantes, mais l’accueil n’a pas duré. Au printemps 2025, Zarna s’est finalement retrouvée à la rue avec ses deux enfants. Une obsession rythme alors son quotidien : trouver où dormir le soir. « Souvent, l’appel au 115 se coupait au bout de six minutes d’attente. Alors je recommençais encore et encore jusqu’à avoir quelqu’un au bout du fil », raconte‐t‐elle.