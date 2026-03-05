L’hébergement d’urgence sous haute tension dans la métropole nantaise

Si le droit français prévoit la mise à l’abri de toute personne en situation de détresse, la réalité nantaise raconte une autre histoire : centaines d'appels au 115 laissés sans réponse, hébergements saturés, nourrissons à la rue… Alors que les associations dénoncent un désengagement de l’État, les candidats aux municipales s’affrontent sur les leviers à utiliser, comme la réquisition des logements.

Occupation du gymnase Armand-Coidelle, dans le centre-ville de Nantes, le mercredi 19 novembre. Photo : Marie Gréco / Mediacités

115. La simple évocation de ce numéro fait soupirer Zarna. La jeune femme de 26 ans l’a composé des centaines de fois. Au bout du fil, elle espère entendre une voix rassurante et trouver un endroit où dormir. C’est sa mission officielle du 115 : « permettre aux personnes sans abri de solliciter une place d’hébergement d’urgence », selon la préfecture de Loire‐Atlantique. Une promesse qui peine de plus en plus à être tenue à Nantes. 

De nationalité comorienne, mais ayant toujours vécu à Mayotte, Zarna a quitté l’île après le passage du cyclone Chido en décembre 2024. « Il a tout détruit sur son passage. Il n’y avait plus rien, mes enfants ne pouvaient plus aller à l’école. Donc j’ai décidé de partir afin de pouvoir les scolariser et, moi, travailler. »

Une amie lui avait promis de l’héberger à Nantes, mais l’accueil n’a pas duré. Au printemps 2025, Zarna s’est finalement retrouvée à la rue avec ses deux enfants. Une obsession rythme alors son quotidien : trouver où dormir le soir. « Souvent, l’appel au 115 se coupait au bout de six minutes d’attente. Alors je recommençais encore et encore jusqu’à avoir quelqu’un au bout du fil », raconte‐t‐elle.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
Cet article concerne la promesse : 
Voir toutes les promesses de vos élus

Publié le

Temps de lecture : 10 minutes

Favorite

Par Marie Gréco

1 / ?