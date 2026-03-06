Débat sur le droit au logement digne dans la MEL : « Nous, locataires désespérés, nous n’allons plus voter »

Ce jeudi 5 mars, Victor Burette (PS), Ugo Bernalicis (LFI) et Pauline Ségard (Les Verts) ont répondu aux questions de plusieurs associations de défense des droits des mal-logés de la métropole lilloise. Urgence à relancer la construction de logements sociaux, déblocage de places supplémentaires en hébergement d’urgence, résorption des bidonvilles… Mediacités animait cette rencontre.

Les constats posés par la fondation pour le logement, les ateliers populaires d’urbanisme (APU) du Vieux‐Lille et de Fives, l’Abej Solidarité, ainsi que par l’association Da So Vas, qui lutte pour l’habitat digne des gens du voyage, sont particulièrement alarmants. Dans la métropole européenne de Lille, il y a celles et ceux qui n’ont pas de logement (3 000 personnes selon une étude de l’agence d’urbanisme de 2022, un chiffre sous‐évalué selon les associations). Et il y a celles et ceux qui se ruinent pour un logement insalubre (environ 40 000 dans la Métropole, sans qu’il s’agisse là encore d’un inventaire exhaustif, faute de données disponibles).

Ce jeudi 5 mars à la maison régionale de l’environnement et des solidarités de Lille, Victor Burette (PS), Ugo Bernalicis (LFI) et Pauline Ségard (Les Verts), tous candidats à l’élection de Villeneuve d’Ascq, ont répondu aux questions de l’ensemble des associations de défense des droits des mal‐logés de la métropole lilloise représentées. Les échanges, animés par Mediacités et suivis par plus d’une centaine de personnes, ont été ponctués d’interpellations de locataires de logements indignes, ou encore de porte‐paroles de personnes sans‐abris et de résidents de bidonvilles.

Puisque leur parole est extrêmement rare dans le débat public – et en conséquence trop rarement intégrée aux politiques publiques selon les associations – voici quelques témoignages d’habitants de bidonvilles. « Si je suis ici [sur l’un des bidonvilles de la métropole lilloise], c’est parce que je n’ai pas d’autre choix. Ce n’est pas facile, avec la boue …