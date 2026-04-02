Vous tombez sans doute dessus lors de vos recherches en ligne, ou en « scrollant » sur les réseaux sociaux. Il y a bien sûr les sites des médias historiques nantais, ayant pignon sur rue, les quotidiens Ouest‐France et Presse Océan (propriété du groupe Sipa Ouest‐France), la radio ICI Loire‐Océan (ex‐France Bleu), les télévisions France 3 Pays de la Loire et TéléNantes. Ou les pure players, disponibles uniquement sur le web,