Nantes‐infos, Sorties à Nantes… Qui trouve‐t‐on derrière ces médias « non identifiés » ?

Ils cumulent des millions de vues chaque mois et ressemblent à s’y méprendre à des sites d’information classiques, en couvrant par exemple la campagne des élections municipales ces dernières semaines. Plongez avec Mediacités dans la face cachée de ces médias « non identifiés » à Nantes.

Logos de sites d'information « non identifiés » à Nantes. Montage : Thibault Dumas / Mediacités

Vous tombez sans doute dessus lors de vos recherches en ligne, ou en « scrollant » sur les réseaux sociaux. Il y a bien sûr les sites des médias historiques nantais, ayant pignon sur rue, les quotidiens Ouest‐France et Presse Océan (propriété du groupe Sipa Ouest‐France), la radio ICI Loire‐Océan (ex‐France Bleu), les télévisions France 3 Pays de la Loire et TéléNantes. Ou les pure players, disponibles uniquement sur le web,

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 9 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger

1 / ?