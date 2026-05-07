Eau potable : la ruée vers l’or bleu en Loire‐Atlantique

Le constat est simple : Nantes et son département pourraient vite manquer d’eau potable. Tout en tentant de préserver l'existant, déjà pollué, les collectivités cherchent désespérément de nouveaux captages. Au risque d’augmenter leur dépendance déjà forte à la Loire. Plongée dans une course contre la montre aquatique.

À l'été 2022, marqué par la sécheresse, Atlantic'eau a testé le raccordement d'une prise flottante sur la Loire à l’unité de production d’eau potable d’Ancenis. Elle n'a finalement pas servi. Photo : Atlantic'eau

Jour aqueux sur l’étang des Gâtineaux, à Saint‐Michel‐Chef‐Chef. Ce mercredi matin de mars, seule une alternance de pluie et de vent vient perturber l’étendue tranquille de cet étang couleur ciel. À quelques kilomètres du littoral, ce lac artificiel de 48 hectares est bien connu des promeneurs du dimanche et des pêcheurs de carnassiers pour son « eau poissonneuse ». Pourtant derrière ses haies bocagères paisibles se cache une réserve d’eau stratégique pour le territoire. Une ressource sous tension dont les niveaux sont scrutés jour et nuit par Véolia. 

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Publié le

Temps de lecture : 10 minutes

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Par Marion Coisne et Marine Dumeurger

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