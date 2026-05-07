Eau potable : la ruée vers l’or bleu en Loire‐Atlantique

Jour aqueux sur l’étang des Gâtineaux, à Saint‐Michel‐Chef‐Chef. Ce mercredi matin de mars, seule une alternance de pluie et de vent vient perturber l’étendue tranquille de cet étang couleur ciel. À quelques kilomètres du littoral, ce lac artificiel de 48 hectares est bien connu des promeneurs du dimanche et des pêcheurs de carnassiers pour son « eau poissonneuse ». Pourtant derrière ses haies bocagères paisibles se cache une réserve d’eau stratégique pour le territoire. Une ressource sous tension dont les niveaux sont scrutés jour et nuit par Véolia.