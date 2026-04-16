Un milliard d’euros par an, Loué et foie gras : en Pays de la Loire, les nouveaux empereurs de la volaille

Une volaille sur quatre produite en France est ligérienne pour une filière qui pèse ainsi un milliard d’euros par an et compte parmi les premières entreprises de la région : LDC et Terrena. Entre élevage intensif, petites fermes, fluctuation des prix des céréales, grippe aviaire, retour timide du bio, l'aviculture croît sans limites en Pays de la Loire. Et en serrant les dents.

Une des lignes du centre d’abattage de volailles de Loué à Cavol (Sarthe). Photo : groupe LDC

28 kilos, soit l’équivalent d’un peu plus de quinze poulets… Voilà, en moyenne, la quantité de volaille que consomme un Français ou une Française chaque année, selon les chiffres officiels de la filière avicole. Ce qu’ils ignorent parfois, c’est que le blanc, les cuisses ou les œufs mangés dans leurs assiettes proviennent bien souvent des Pays de la Loire.

À elle seule, la région représente en effet un quart de la production nationale (en volume comme en valeur). On y recense près de 75 millions de volailles qui caquètent, gloussent ou cancanent. Une filière, dont la puissance reste méconnue du grand public, mais qui pèse « un milliard d’euros par an » dans l’économie locale. « L’élevage est l’un des principaux moteurs de notre région », s’enorgueillit Stéphane Guioullier, président de la commission élevage de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire.

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Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

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Par Marion Briswalter

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