28 kilos, soit l’équivalent d’un peu plus de quinze poulets… Voilà, en moyenne, la quantité de volaille que consomme un Français ou une Française chaque année, selon les chiffres officiels de la filière avicole. Ce qu’ils ignorent parfois, c’est que le blanc, les cuisses ou les œufs mangés dans leurs assiettes proviennent bien souvent des Pays de la Loire.

À elle seule, la région représente en effet un quart de la production nationale (en volume comme en valeur). On y recense près de 75 millions de volailles qui caquètent, gloussent ou cancanent. Une filière, dont la puissance reste méconnue du grand public, mais qui pèse « un milliard d’euros par an » dans l’économie locale. « L’élevage est l’un des principaux moteurs de notre région », s’enorgueillit Stéphane Guioullier, président de la commission élevage de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire.