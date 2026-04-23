Du jamais vu au centre hospitalier départemental (CHD) de Vendée. Dans le hall de l’hôpital, à La Roche‐sur‐Yon, les patients peinent à se frayer un chemin entre drapeaux rouges, gilets oranges et blouses blanches. Ce mardi 13 janvier au matin, une grève monstre réunit médecins, professions paramédicales et syndicats. Ensemble, ils dénoncent les conditions de travail et le climat interne depuis l’arrivée d’un nouveau directeur il y a un an, en janvier 2025. Un mouvement d’ampleur, notamment chez des médecins d’ordinaire frileux à la mobilisation : sur les 400 que compte l’hôpital, pas moins de 250 ont choisi de débrayer, souvent de façon symbolique, la plupart continuant de travailler.