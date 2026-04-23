Grandes annonces, cost‐killer et grève monstre : le centre hospitalier de Vendée en ébullition

Dans cet hôpital public, longtemps réputé pour la qualité de ses soins et sa bonne santé financière, les médecins dénoncent depuis plus d’un an la pression exercée par le nouveau directeur, qui restructure l’offre de soins, à l’ombre du CHU de Nantes. Après une grève inédite, une médiation a été lancée sous l'égide du ministère de la Santé.

Antoine Chéreau, président du conseil de surveillance du CHD Vendée, et Olivier Servaire-Lorenzet, son nouveau directeur général. Montage : Thibault Dumas / Mediacités
Antoine Chéreau, président du conseil de surveillance du CHD Vendée, et Olivier Servaire-Lorenzet, son nouveau directeur général. Montage : Thibault Dumas / Mediacités

Du jamais vu au centre hospitalier départemental (CHD) de Vendée. Dans le hall de l’hôpital, à La Roche‐sur‐Yon, les patients peinent à se frayer un chemin entre drapeaux rouges, gilets oranges et blouses blanches. Ce mardi 13 janvier au matin, une grève monstre réunit médecins, professions paramédicales et syndicats. Ensemble, ils dénoncent les conditions de travail et le climat interne depuis l’arrivée d’un nouveau directeur il y a un an, en janvier 2025. Un mouvement d’ampleur, notamment chez des médecins d’ordinaire frileux à la mobilisation : sur les 400 que compte l’hôpital, pas moins de 250 ont choisi de débrayer, souvent de façon symbolique, la plupart continuant de travailler.

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Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

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Par Marine Dumeurger

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