« Notre objectif n’a jamais été d’être dans une course aux chiffres, mais une course à l’émotion », aime à répéter Nicolas de Villiers, président de Puy du Fou France depuis 2012. Faut‐il le croire ? Qu’importe, ces dernières années et plus encore ces derniers mois, le deuxième parc d’attractions de France accumule les succès financiers comme de fréquentation. L’année passée, 3 millions de visiteurs ont passé les tourniquets de son site historique des Épesses (Vendée), contre 2,8 millions en 2024 (+ 7,1 %). Le Chouan vendéen dépasse ainsi d’un cheveu Astérix le Gaulois, dont le parc éponyme rétrograde en troisième place hexagonale (2,9 millions d’entrées en 2025).