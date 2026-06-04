L’ouverture d’une mine en Vendée reste à ce stade un horizon lointain et hypothétique, mais le retour de l’exploration minière franchit une nouvelle étape. Selon les informations de Mediacités, la société française Coforgia BV, nouvellement créée, a été retenue mi‐avril par l’État dans le cadre du projet de permis « exclusif » de recherches minières intitulé « Bocage vendéen ». Une nouvelle étape administrative avant d’éventuelles recherches géologiques dans le sous‐sol.

Le périmètre concerné est déjà précisément dessiné sur 257 kilomètres carrés. Il se trouve dans le haut‐bocage vendéen, à 50 kilomètres de Nantes, et s’étire du sud de Montaigu jusqu’au secteur de Pouzauges et des Épesses, en lisière du Puy du Fou, en traversant Les Herbiers [voir carte ci‐dessous]. Le zonage reprend, avec quelques ajustements, le périmètre de l’ancien permis « Vendrennes ». Ce dernier a été abandonné en 2019, deux ans seulement après son obtention par l’entreprise SGZ France, qui ensuite a été liquidée après avoir mené quatre autres projets d’exploration en Pays de la Loire.